  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 154

تاريخ النشر: 14/03/2020 - 10:26

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 154
مطار بن غوريون (أ. ب.)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 154 إصابة. ووفقا للمعطيات التي نشرتها الوزارة، فإنه 3 إصابات وصفت بالخطيرة، و7 إصابات في حالة متوسطة و144 إصابة طفيفة.

ويرقد في المستشفيات 108 مصاب بفيروس كورونا، إضافة إلى 17 حالات في طريقها للتسرير في المستشفيات. و25 من حالات الإصابة بالفيروس يتواجدون في حجر صحي منزلي في بيوتهم. وقد تم تسريح 4 حالات بعد شفائها من الفيروس.

وقالت مديرة المركز الطبي "بيدي – بوريا"، الدكتورة هاغار مزراحي، ظهر الأمس الجمعة، إن حالة سائق الحافلة من مدينة القدس، الذي أصيب بفيروس كورونا تحسنت خلال الليلة الماضية، بعدما كان المستشفى قد وصفها بأنها خطيرة. وأضافت مزراحي أن سائق حافلة الحجاج المسيحيين بات يتنفس بشكل مستقل، لكنه يواصل تلقي علاج داعم وضد الفيروس، ووصفت حالته الآن بالمتوسطة.

واستغلّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أول أمس الخميس، حالة الهلع من تفشي فيروس "كورونا" المستجد في البلاد، ليحاول تحقيق ما فشلت في تحقيقه الانتخابات الإسرائيلية بدورتيها الأولييْن، وبدورتها الثالثة حتى الآن، إذ دعا إلى تشكيل حكومة طوارئ قومية، بحجة مجابهة الفيروس.

وقال نتنياهو في هذا الصدد إن "الفيروس لا يقيم وزنًا لحدود ولا يميز بين اليهود وغير اليهود، وبين المتدينين (يقصد الحريديين) وغير المتدينين، وبين اليمين واليسار (...) نحن جميعًا في قارب واحد. في الواقع؛ إن كل البشرية في قارب واحد".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#فيروس كورونا
#إسرائيل
#وزارة الصحة

حوارات

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا بالبلاد: السلطات تدرس فرض قيود على أماكن العمل وحرية التنقل
كورونا بالبلاد: السلطات تدرس فرض قيود على أماكن العمل وحرية التنقل

2020-03-13

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 143
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 143

2020-03-13

غانتس: لم أتلق إجابة جدية من نتنياهو حول حكومة طوارئ
غانتس: لم أتلق إجابة جدية من نتنياهو حول حكومة طوارئ

2020-03-13

الأكثر قراءة

كورونا: وفاة 250 إيطاليا في يوم وازديادُ ضحايا الفيروس في فرنسا

كورونا: وفاة 250 إيطاليا في يوم وازديادُ ضحايا الفيروس في فرنسا

2020-03-13
كورونا: الصين وأميركا تتبادلان الاتهامات بشأن منشأ الفيروس

كورونا: الصين وأميركا تتبادلان الاتهامات بشأن منشأ الفيروس

2020-03-13

"كاحول لافان" تبلغ رئيس الكنيست إدلشتاين عزمها استبداله

2020-03-13
ملايينُ الأميركيين قد يُصابون بفيروس كورونا

ملايينُ الأميركيين قد يُصابون بفيروس كورونا

2020-03-13
الرئيس البرازيلي ينفي إصابته بفيروس كورونا

الرئيس البرازيلي ينفي إصابته بفيروس كورونا

2020-03-13