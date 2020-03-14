الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 154

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 154 إصابة. ووفقا للمعطيات التي نشرتها الوزارة، فإنه 3 إصابات وصفت بالخطيرة، و7 إصابات في حالة متوسطة و144 إصابة طفيفة.

ويرقد في المستشفيات 108 مصاب بفيروس كورونا، إضافة إلى 17 حالات في طريقها للتسرير في المستشفيات. و25 من حالات الإصابة بالفيروس يتواجدون في حجر صحي منزلي في بيوتهم. وقد تم تسريح 4 حالات بعد شفائها من الفيروس.

وقالت مديرة المركز الطبي "بيدي – بوريا"، الدكتورة هاغار مزراحي، ظهر الأمس الجمعة، إن حالة سائق الحافلة من مدينة القدس، الذي أصيب بفيروس كورونا تحسنت خلال الليلة الماضية، بعدما كان المستشفى قد وصفها بأنها خطيرة. وأضافت مزراحي أن سائق حافلة الحجاج المسيحيين بات يتنفس بشكل مستقل، لكنه يواصل تلقي علاج داعم وضد الفيروس، ووصفت حالته الآن بالمتوسطة.

واستغلّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أول أمس الخميس، حالة الهلع من تفشي فيروس "كورونا" المستجد في البلاد، ليحاول تحقيق ما فشلت في تحقيقه الانتخابات الإسرائيلية بدورتيها الأولييْن، وبدورتها الثالثة حتى الآن، إذ دعا إلى تشكيل حكومة طوارئ قومية، بحجة مجابهة الفيروس.

وقال نتنياهو في هذا الصدد إن "الفيروس لا يقيم وزنًا لحدود ولا يميز بين اليهود وغير اليهود، وبين المتدينين (يقصد الحريديين) وغير المتدينين، وبين اليمين واليسار (...) نحن جميعًا في قارب واحد. في الواقع؛ إن كل البشرية في قارب واحد".