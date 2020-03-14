هلع من حظر صحي مرتقب: "المواد الغذائية ستظل متوفرة"

أعلنت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن "محلات بيع المواد الغذائية ستظل مفتوحة"، وأكدت أنه "لا حاجة لتخزين المواد التموينية"، وذلك في ظل حالة من الهلع التي أصابت المواطنين خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد وفرض الحجر الصحي.

وقال مدير عام وزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف، في بيان مقتضب صدر عنه إن "محلات بيع المواد الغذائية ستظل مفتوحة، المنظومة تتحضر، ولكن في جميع السيناريوهات المحتملة، محال بيع المواد الغذائية ستظل مفتوحة".

وطالب الجمهور بعدم "الهجوم على المحال التجارية" التي شهدت خلال الأيام الماضية اكتظاظا استثنائيًا، كما طالبهم "التصرف بمسؤولية والاستجابة الأجهزة الرسمية المختصة".

وتشهد المتاجر الكبرى في البلاد ازدحاما غير مسبوق وسباقا من قبل الزبائن لشراء مواد التنظيف والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، على وقع الشائعات التي راجت على مجموعات "واتساب" حول وقف تدفق السلع والمنتجات الغذائية والتموينية إلى الأسواق المحلية وإغلاق المحال التجارية.

من جانبه، شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على أن "شبكات المواد الغذائية لديها مخزون كبير"، وأكد أن "استيراد المواد الغذاء سيستمر"، وأوضح أنه "لا حاجة لتخزين الطعام. وسيكون هناك إمكانية الوصول محلات بيع المواد الغذائية"، كما لفت إلى أن مصانع المواد الغذائية ستواصل العمل كالمعتاد؟

هذا ونشرت الشرطة قواتها في محيط محلات بيع السلع الاستهلاكية، وذكر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، أن ذلك يأتي بهدف "الحفاظ على النظام العام فقط، لأن الأجهزة الأمنية توقعت إقبال الجمهور غير المسبوق على المحال التجارية".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 164 إصابة. وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن "من بين إجمالي المصابين 4 تماثلوا للشفاء، وحالتان خطيرتان، و10 متوسطة".