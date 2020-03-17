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الصحة الإسرائيلية: من الغد نتوقع تسجيل مئات الإصابات يوميًا

تاريخ النشر: 17/03/2020 - 21:38

الصحة الإسرائيلية: من الغد نتوقع تسجيل مئات الإصابات يوميًا
(أ ب)
عرب ٤٨

رجّحت السلطات الإسرائيلية اتساع رقعة انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد وارتفاع وتيرة تسجيل الإصابات، لتصل إلى "مئات وربما آلاف الإصابات" يوميًا، فيما طالبت المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والقيود للحد من تفشي الفيروس.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن تشديد الإجراءات لمواجهة انتشار وباء كورونا، فيما فرضت مزيدًا من القيود على الحركة وأوصت كل من ليس لديه عمل بعدم مغادرة المنزل، وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى أن هذه التوصية ربما تتحول إلى تعليمات لاحقًا.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، الثلاثاء، نتنياهو بمشاركة مدير عام وزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف.

وقال سيمان طوف: "لقد أصدرنا اليوم إرشادات وتوصيات جديدة للجمهور حول الطريقة التي نتوقع منك أن تتصرفوا وفقًا لها"، وأضاف "من الصعب للغاية تنفيذ الإرشادات - نحن نعرف ذلك، ونشعر أن الجمهور غير مستوعب بما يكفي ضرورة الامتثال لهذه التعليمات".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#فيروس كورونا
#بنيامين نتنياهو
#موشيه بار سيمان طوف
#وزارة الصحة

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