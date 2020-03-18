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الصحة الإسرائيلية: 433 مريضا بكورونا بينهم 6 حالا خطيرة

تاريخ النشر: 18/03/2020 - 15:48

الصحة الإسرائيلية: 433 مريضا بكورونا بينهم 6 حالا خطيرة
تل أبيب، أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عصر اليوم، الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 433 مريضا، بينهم 6 حالات خطيرة، فيما وُصفت 12 حالة بأنها متوسطة، و404 حالات طفيفة. ويرقد في المستشفيات 260 مريضا بالفيروس.

وبين المصابين بالفيروس القاضي مردخاي فيرر، من محكمة الصلح في ريشون لتسيون، وقد تم تشخيص إصابته بالفيروس اليوم. وذكرت هيئة المحاكم أن 25 قاضيا آخر يتواجدون في حجر صحي منزلي في أنحاء البلاد إثر اتصالهم بأشخاص تم تشخيص إصابتهم بالرض بشكل مؤكد.

كذلك تم إدخال نائب رئيس خدمات صحة الجمهور، الدكتور أودي كلينر، إلى حجر صحي، وذلك بعد مشاركته في جلسة محكمة وانكشف خلالها سوية مع عاملين اثنين آخرين لمريض بكورونا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، صباح اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد بـ90 حالة منذ أمس، وبلغ عدد المصابين صباحا 427 مريضا.

وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مداولات بشأن فرض قيود أخرى لمواجهة انتشار كورونا.

أعلنت وزارة الصحة البدء، منذ صباح اليوم، بفرض إجراءات وقيود جديدة كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس، ولعل أبرزها تقليص خطوط المواصلات العامة والقطار وتعليق عمل المواصلات في ساعات المساء وأيام نهاية الأسبوع.

ودعت المواطنين إلى التزام المنازل وعدم مغادرتها ألا في حالات الضرورة للتزود بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، وكذلك العمل عن بعد من المنزل، كما شرعت في إغلاق المجمعات التجارية الكبيرة.

كما باشرت الوزارة بمراقبة المصابين لتحديد مواقعهم ومراقبة خضوعهم للحجر الصحي بواسطة تقنيات التعقب الإلكترونية التي يشرف عليها جهاز الأمن العام (الشاباك)، فيما تشير التقديرات إلى توجه السلطات الإسرائيلية نحو فرض الإغلاق الشامل وعزل المواطنين في منازلهم.

وشرعت وزارة الصحة زيادة عدد الفحوصات لتصل إلى 3000 فحص يوميا مع إمكانية أن تصل إلى 5000 فحص يوميا، وكذلك التحضير لمستشفيات وعيادات ميدانية في العديد من المناطق، مع رفع مستوى جهوزية المستشفيات لاستقبال الحالات الخطيرة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كورونا
#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الإسرائيلية

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