الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ677

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل حالات جديدة ليصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 677، في البلاد.

وتأتي هذه الزيادة بعد خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي أعلن مساء اليوم الخميس، عن فرض أنظمة جديدة للطوارئ يمنع من خلالها المواطنين من الخروج من منازلهم إلا في حالات استثنائية (للحصول على الخدمات الأساسية)، وشدد على أنها ستكون سارية المفعول بعد مصادقة الحكومة عليها في وقت لاحق، الليلة، ولمدة سبعة أيام.

وكانت الوزارة قد أوضحت في بيان صدر عنها أن من بين المصابين 6 في حالات خطيرة و13 في حالة متوسطة و540 إصابة بحالة طفيفة، وأشارت إلى أن المستشفيات الإسرائيلية تستقبل 266 مريضًا فيما يعالج 86 شخصًا في المنزل.

وأكدت الوزارة أن 14 حالة تماثلت للشفاء، فيما أوضحت أن 47 مصابا يتلقون العلاج في الفندق تم تخصيصه للحجر الصحي لمصابي كورونا، فيما قالت إن 160 مصابا يتم دراسة ملفاتهم لتحويلهم على الأقسام المناسبة.

في المقابل، حذرت وزارة الصحة من "عدم الانصياع لتعليمات وزارة الصحة، لأننا في مرحلة حرب تطال الجميع، وعليه نحتاج لانصياع بنسبة 100% من قبل المواطنين للتغلب على كورونا". وأضافت "نحن في حالة طوارئ، والامتحان سيكون خلال شهر، إما أن نصل إلى 10 آلاف مريض ومئات الضحايا أو نوقف هذا الانتشار الفيروسي".

وفي وقت سابق اليوم، طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من المواطنين في جميع أنحاء العالم، بالعودة في أسرع وقت ممكن، بسبب الإجراءات المتصاعدة لمكافحة فيروس كورونا. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان صدر عنها: "نظرًا لانخفاض وإلغاء الرحلات الجوية حول العالم، وقرار العديد من الدول إغلاق حدودها، بسبب تفشي وباء كورونا، فإننا ندعو جميع الإسرائيليين في الخارج العودة إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن".

وأضافت "نحن ندرك أن هناك صعوبة كبيرة في الحصول على تذاكر للرحلات، وأن الطرق في بعض الأحيان ليست بشكل ملائم، ومع ذلك، لا تزال هناك شركات طيران تسير رحلات، ويمكن اللحاق بركب شركات الطيران ذات الصلة".

وتضمن إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية، بقائمة من المدن حول العالم، التي ما زالت تنطلق منها رحلات إلى مدينة تل أبيب. وليس ثمة تقدير دقيق، لأعداد السياح الإسرائيليين حول العالم.

ومن جهته، فقد أعلن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتيم، أن الوزارة تقوم بجهود لإعادة مئات السياح الإسرائيليين العالقين في دولة البيرو. وأشارت وزارة الخارجية إلى تسيير شركات إسرائيلية رحلات خاصة، من أجل إعادة السياح العالقين الذي تقدر أعدادهم بنحو ألف.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس إغلاق حدودها أمام السياح من كل أنحاء العالم، وسمحت للإسرائيليين فقط بالدخول، ولكن مع البقاء في حجر صحي منزلي لمدة 14 يوما من تاريخ عودتهم.