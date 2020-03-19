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غانتس يميل إلى الموافقة على حكومة وحدة يرأسُ فترتها الأولى نتنياهو

تاريخ النشر: 19/03/2020 - 20:04

غانتس يميل إلى الموافقة على حكومة وحدة يرأسُ فترتها الأولى نتنياهو
رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس (أرشيفية)
عرب ٤٨

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، يميلُ إلى الموافقة على الانخراط في حكومة وحدة قوميّة، يكون رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قائدَها في الفترة الأولى من تناوبٍ بينهما.

وذكرت "هآرتس" أن غانتس يوافق على الانضمام لحكومة وحدة، حتّى لو كان الثمن تفكيك كُتلة "كاحول لافان".

وأوضحت الصحيفة أن غانتس يميل إلى المضي قدما في مسعاه، شريطة أن يكون تاريخ التناوب ثابتًا في القانون.

بدورها، عقّبت كُتلة "كاحول لافان" على الموضوع، مؤكدة أن "اليوم لم يكن هناك اجتماع، وباستثناء المعلومات المُعلن عنها، لا يوجد اتّفاقات".

وأضافت الكتلة في بيانها المُقتَضب: "إن ما نراه على مدار اليوم هو مناوَرة ساخرة خلال أزمة كبيرة وصعبة على المواطنين الإسرائيليين".

وقالت الكتلة إن الليكود "سيحصل في الأسبوع المقبل على كنيست فعّال بالنسبة لمواطني إسرائيل"، في إشارة إلى أن الكُتلة ما تزال عاقدةً العزم على تشكيل حكومة.

وقالت "هآرتس" إن "هناك جدلا حول طول المدة التي سيبقى فيها (نتنياهو) في منصبه (كرئيس للحكومة في فترتها الأولى)"، مُشيرة إلى أن نتنياهو يطلب عامين قبل أن ينوب عنه غانتس.

وأكدت أن "كاحول لافان" تطلب أن تكون فترة نتنياهو في رئاسة الحكومة،"أقصر بكثير"، لافتةً إلى أن وزير الداخلية، ورئيس "شاس"، أرييه درعي، يحاول التوفيق بين الطرفين.

وأوضحت "هآرتس" أن درعي تعهّد لغانتس بأنه سيكفُّ عن دعم نتنياهو، "في حال عدم تحقُّق التناوب في الموعد المتفق عليه" بينهما.

وتأتي هذه الأخبار بعد ساعات من تقديم "كاحول لافان"، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد رئيس الكنيست يولي إدلشتاين (الليكود)، بسبب "محاولته منع تشكيل لجان الكنيست والتصويت على انتخاب رئيس للكنيست الـ23".

وفي هذا الصدد، نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن عضو الكنيست آفي نيسينكورن تأكديه أن الالتماس تقدم باسم جميع أعضاء كتلة "كاحول لافان" البرلمانية، مشددا على أن هذه الخطوة جاءت لمنع "تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. يجب تشكيل لجان الكنيست لتكون قادرة على العمل في ظل أزمة كورونا".

من جانبه، فقد قال رئيس القائمة، بيني غانتس، في تغريدته إن حزبه تقدم بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية "ضد سلوك إدلشتاين المشين الذي يمنع الكنيست من الانعقاد والتصويت لانتخاب رئيس جديد للكنيست". وأضاف "لن نبقى صامتين أمام أولئك الذين يهددون الديمقراطية، وسنستمر في دعم كل عمل صحيح بشأن مواجهة فيروس كورونا".


#بيني غانتس
#نتنياهو
#تشكيل حكومة

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