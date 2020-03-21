كورونا: إصابة جديدة لفتاة من شقبا يرتفع عدد الإصابات في الضفة لـ53

أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله، مساء اليوم السبت، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لفتاة عشرينية في قرية شقبا غرب رام الله، ليرتفع عدد الإصابات في الضفة الغربية المحتلة إلى 53 إصابة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، صدر الليلة، قال فيه إن "الفتاة قدمت من تركيا يوم السبت الماضي عبر معبر الكرامة، كانت خاضعة للحجر المنزلي قبل أن تظهر العينات التي أخضعت للفحص اليوم إصابتها بالفيروس".

وأضاف أنه سيتم نقل المصابة إلى مركز الحجر الصحي في مستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا، وأشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين 53 حالة، وتعافي 17 حالة في بيت لحم.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تسجيل أربع حالات جديدة.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن ثلاثة من الإصابات الأخيرة ظهرت في رام الله وسط الضفة الغربية، وواحدة في مدينة الخليل.

يذكر أن قطاع غزة لم يسجل أية إصابة بكورونا حتى صباح السبت.

يشار إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت السبت ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس إلى 883، إثر تسجيل 178 حالة جديدة. فيما سجلت إسرائيل، مساء الجمعة، أول حالة وفاة بالفيروس لمسن يبلغ من العمر 88 عاما.

وحتى مساء السبت، أصاب كورونا نحو 300 ألف حول العالم، توفي منهم نحو 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.