الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 1071

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تسجيل إصابات جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا المستجد إلى 1071 حالة، من بينهم 18 شخصا بحالة حرجة و30 بحالة متوسطة، علما بأن 37 حالة تماثلت للشفاء.

وأظهرت البيانات الرسمية أن المستشفيات الإسرائيلية تستقبل 314 مريضًا من بينهم الحالات المتوسطة والحرجة، فيما يخضع 344 مريضًا للعلاج المنزلي.

ويرقد في الفنادق التي أعدتها السلطات الإسرائيلية لاستقبال مصابي كورونا 97 حالة، فيما لا تزال الطواقم الطبية تدرس ملفات 278 لتوزيعها وفقًا لحالتها السريرية وتطور مرحلة المرض.

وعلى صلة، أعلن مستشفى الناصرة الإنجليزي، أن "رجلا في الخمسينيات من عمره توجّه إلى غرفة الطوارئ بعد أن شعر بعوارض التّعب. وبعد استجوابه طبيّا تم الاشتباه به كمريض مصاب بفيروس كورونا، تم أخذ العيّنات اللازمة، وعلى الفور تم وضعه في غرفة عزل بالمستشفى أعدّت خصيصًا لهذا الغرض".

وتابع المستشفى "تم تأكيد إصابة المريض بفيروس كورونا مختبريا، حالة المريض الحاليّة طبيّا توصف بالطفيفة، ووفقًا لإرشادات وزارة الصحة، تم نقل المريض إلى مستشفى آخر".

وأوضح المستشفى الإنجليزي أن "جميع الطواقم الطبيّة الّتي عالجت المريض تعاملت مع الحالة مع أخذ جميع الإجراءات الوقائيّة اللازمة وبالتّالي ليسوا بحاجة للدخول للحجر المنزلي جميعًا"، وأكد في بيانه أنه المستشفى الإنجليزي في النّاصرة يستمر في عمله بشكل طبيعي".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية خلال ليلة الجمعة الماضية على إجراءات احترازية تقيد حركة المواطنين وتقلص رقعة الأنشطة في المحيط العام، وتفرض قيودا على الأنشطة التجارية والترفيهية لمدة 7 أيام لمنع انتشار فيروس كورونا.

وعن تفاصيل الخطوة، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه يسمح الخروج للتزود بالمنتجات الغذائية والأدوية وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأضافت في إرشاداتها أنه يسمح أيضا الذهاب إلى مكان العمل والخروج منه، "شريطة قدرة مكان العمل على الامتثال للأنظمة المقررة لهذا الغرض".

ودعت الوزارة إلى ضرورة الحرص على الابتعاد مسافة مترين بين الأشخاص قدر الإمكان، وألا يتجاوز عدد الركاب في السيارة الشخصية، الإثنين.