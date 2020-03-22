العراق تفرض حظر تجول شامل

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، فرض حظر للتجول في جميع محافظات العراق حتى 18 آذار/ مارس المقبل، نتيجة تفشي كورونا المستجد.

وحصد الفيروس أرواح 20 شخصا على الأقل منذ انتشاره في البلاد، في ظل معاناة البلاد من نظام صحي متهالك يزيد من مخاطر مضاعفات المرض.

وتتواصل أعداد المصابين بكورونا في العراق، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار أمر بمنع الحركة في عموم البلاد بعدما كان يقتصر حظر التجول على تسعة محافظات من أصل 18 محافظة الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين بالفيروس حتى الآن هو 233 شخصاً. لكن هذه الأرقام قد تكون أقل من الإصابات الموجودة الفعلية إذ إنّ أقل من ألفي شخص من أصل 40 مليوناً خضعوا للفحص في أنحاء العراق، المجاور لإيران التي حصد فيها الفيروس أرواح نحو 1700 شخص.

وسعياً لتجنّب تفشي المرض، سيّرت القوات الأمنية العراقية دوريات على طول الحدود مع إيران لمنع العبور غير الشرعي بين البلدين اللذين أغلقا الحدود بينهما رسميا منذ شهر.

وسيتواصل إغلاق المدارس والجامعات وكافة مطارات البلاد حتى 28 آذار/مارس، بحسب القرار الجديد.