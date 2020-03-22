كورونا: إيطاليا تسجل 651 وفاة جديدة

ناهزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، اليوم الأحد، 5,500 حالة مع تسجيل 651 وفاة جديدة، وفق ما أعلنت السلطات الإيطالية.

وحصيلة وفيات اليوم هي ثاني أعلى حصيلة يومية تسجّلها البلاد، وتأتي غداة تسجيل إيطاليا أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد مع 793 حالة.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 10,4 في المئة ليصل إلى 59,138 إصابة، وبلغت الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد على الأراضي الإيطالية 5,476 حالة.

وقال مدير إدارة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلي إن "الأرقام المعلنة اليوم أدنى من تلك التي سجّلت البارحة".

وأعرب عن أمله في أن تثبت الأيام المقبلة صحة هذه الأرقام، داعيا إلى مواصلة التقيّد التام بالتدابير المفروضة.

وتشير الأرقام إلى أن تدابير الاحتواء الصارمة التي فرضت على البؤرة الشمالية للتفشي قرب ميلانو قد تكون بدأت تثمر.

والأحد، سجّلت منطقة لومبارديا حيث تقع مدينة ميلانو ما نسبته 30,4 في المئة من الإصابات الجديدة المسجلة.

وكانت المنطقة تسجّل ثلثي الوفيات في إيطاليا طوال فترة الأزمة المستمرة منذ شهر.

وسجّلت المنطقة التي تضم رسميا عشرة ملايين نسمة 55,5 في المئة من الوفيات جراء الإصابة فيروس كورونا الأحد.