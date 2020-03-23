462 وفاة جديدة في إسبانيا وازدياد الوفيات بألمانيا

تخطّت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في إسبانيا، عتبة الألفين بعد تسجيل 462 وفاة إضافية خلال آخر 24 ساعة.

وارتفع عدد الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس إلى 2182، كما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين.

وزاد معدل الوفيات بذلك بنسبة 27% عن أمس الأحد، مع بلوغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 33089 حالة، لتُصبح إسبانيا بذلك إحدى الدول الأكثر تضررا من الوباء بعد الصين وإيطاليا.

في ألمانيا (أ ب)

ارتفاع الوفيات في ألمانيا

وفي ألمانيا، ارتفعت، اليوم الإثنين، حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 86، إثر تسجيل 31 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" التابع لوزارة الصحة الألمانية، أنّ إحصاءات اليوم، تفيد بوصول عدد الوفيات بكورونا في البلاد إلى 86 والإصابات إلى 22 ألفا و672 حالة.

وسجلت ألمانيا أمس، 55 وفاة بكورونا، و18 ألف و610 إصابة بالفيروس.

ومساء الأحد، أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل، فرضت حجرًا صحيا على نفسها إثر مخالطتها طبيبًا مصابًا بفيروس كورونا.

وحتى صباح الإثنين، أصاب فيروس كورونا أكثر من347 شخصا حول العالم، توفى منهم أكثر من 14 ألفا غالبيتهم في الصين وإيطاليا وإسبانيا، فيما تعافى أكثر من 99 ألف أخرين.