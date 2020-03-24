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اعتقال سائق اقتحم بسيارته مركز فحوصات الكورونا في حيفا

تاريخ النشر: 24/03/2020 - 09:12

اعتقال سائق اقتحم بسيارته مركز فحوصات الكورونا في حيفا
مركز فحوصات الكورونا في حيفا
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة سائقا إثر اقتحامه بسيارته الخصوصية مركز فحوصات الكورونا الذي أقيم حديثا في مدينة حيفا، الليلة الماضية.

ووفقا للشرطة، اقتحم السائق بسيارته مدخل مركز فحوصات الكورونا، وحطم أجهزة الحاسوب والكاميرات ومعدات أخرى كانت في المكان.

تصوير الشرطة

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، وذكرت أنها تحقق في الاشتباه حول إذا ما كان السائق يعاني من اضطرابات نفسية.

إلى ذلك، سيعمل مركز فحوصات الكورونا في حيفا، والذي أقيم من قبل "نجمة داود الحمراء" وبدعم من البلدية، كالمعتاد رغم الضرر الذي لحق في المكان.


#حيفا
#كورونا
#فيروس كورونا
#مركز فحوصات الكورونا

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