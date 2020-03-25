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إصابة الأمير تشارلز بكورونا وتسجيل 738 وفاة في إسبانيا

تاريخ النشر: 25/03/2020 - 13:35

إصابة الأمير تشارلز بكورونا وتسجيل 738 وفاة في إسبانيا
الأمير تشارلز (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات

أعلن القصر الملكي البريطاني، ظهر اليوم الأربعاء، عن إصابة ولي العهد البريطاني بفيروس كورونا.

وسجّلت إيران اليوم الأربعاء، 143 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2077، وإجمالي الإصابات إلى 27 ألف و17 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن مصادر في وزارة الصحة، أن الساعات الـ24 الأخيرة، شهدت تسجيل ألفين و206 إصابة جديدة.

في إسبانيا (أ ب)

وأعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، ظهر الأربعاء، عن تسجيل 5552 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تخطى عدد الوفيات في إسبانيا الصين، حيث وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 3434.

وتوفي في إسبانيا اليوم الأربعاء، 738 شخصًا مقابل 514 وفاةً بين يومي الاثنين والثلاثاء. وتلي إسبانيا بذلك إيطاليا التي تسجل العدد الأكبر من الوفيات في العالم جراء الفيروس.

وتخطت حصيلة الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة الـ800 ضحية، وارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 55 ألفًا و200 إصابة.

وذكرت مصادر عن وزارة الصحة البلجيكيّة، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجّلت 56 حالة وفاة أخرى ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 178.


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