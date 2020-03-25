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كورونا في السعودية: تسجيل ثاني حالة وفاة والإصابات ترتفع إلى 900

تاريخ النشر: 25/03/2020 - 16:27

كورونا في السعودية: تسجيل ثاني حالة وفاة والإصابات ترتفع إلى 900
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة هي الثانية بفيروس كوورونا المستجد، وارتفع عدد الإصابات إلى 900، فيما أقر الملك سلمان بن عبد العزيز، حزمة إجراءات جديدة للحد من تفشي وباء كورونا في السعودية، بينها غلق 3 مدن رئيسية، وحظر التنقل بين مناطقها.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "واس"، فإن التدابير الجديدة تتضمن "منع سكان مناطق المملكة الـ13 الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى". كما حظرت الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

وبحسب المصدر نفسه، يبدأ سريان القرارات الجديدة اعتبارا من الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، ظهر يوم غد الخميس، وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي.

كما جرى تقديم وقت بدء منع التجوال إلى الساعة 15:00، بدلا من 19:00، في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من الخميس.

والإثنين، أعلنت الرياض إجراءات جديدة للحد من التواصل في الأماكن العامة، بعد أن أصدر عاهل البلاد أمرا بفرض حظر تجول جزئي في عموم المملكة.

وبدأ منع التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، ولمدة 21 يوما، اعتبارا من اليوم نفسه (الإثنين) وحتى 12 نيسان/ أبريل المقبل.

وعالميا، فأصاب كورونا، حتى ظهر الأربعاء، أكثر من 428 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.


#فيروس كورونا
#السعودية

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