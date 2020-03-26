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إيطاليا تسجل 6 آلاف و 153 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

تاريخ النشر: 26/03/2020 - 19:44

إيطاليا تسجل 6 آلاف و 153 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد
في أحد المستشفيات الإيطالية اليوم (أ ب
عرب ٤٨

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل 662 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و165.

وجاء ذلك بحسب قسم الحماية المدنية الإيطالي الذي كشف أيضا أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 62 ألفا و13، بعد تسجيل 6 آلاف و 153 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتأتي إيطاليا على رأس الدول من حيث عدد وفيات كورونا، إذ سجلت حتى اليوم أكثر من ثلث الوفيات حول العالم.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من نصف مليون شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 22 ألفا، فيما تعافى أكثر من 117 ألفا.


#إيطاليا
#فيروس كورونا
#أوروبا
#إصابات
#وفيات
#الوباء
#كوفيد 19

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