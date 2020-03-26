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الجيش الإسرائيلي: إسقاط مُسيّرة لحزب الله شمالي البلاد

تاريخ النشر: 26/03/2020 - 17:03

الجيش الإسرائيلي: إسقاط مُسيّرة لحزب الله شمالي البلاد
تصوير الجيش الإسرائيلي
عرب ٤٨

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة مُسيرة زعم أنها تابعة لحزب الله اللبناني، وذلك خلال تحليقها في أجواء شمالي البلاد.

وقال الجيش في بيان مقتضب صدر عنه: "جرى صباح اليوم إسقاط طائرة شراعية تابعة لمنظمة حزب الله قادمة من لبنان اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي". وأضاف: "تتواجد الطائرة الشراعية بحوزة قوات الجيش".

وحمّل الجيش الإسرائيلي الحكومة اللبنانية مسؤولية الحادث، وذكر في بيانه: "ينظر الجيش بخطورة إلى الحادث باعتباره خرق لسيادة دولة إسرائيل ويعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة لكل ما يحدث انطلاقًا من أراضيها".

ولم يتسن الحصول على تأكيد فوري حول ما أورده الجيش الإسرائيلي. وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مجموعة أنفاق لـ "حزب الله" في المنطقة الحدودية جنوبي لبنان.

يشار إلى أن مواجهة وقعت في المنطقة الحدودية شمالي البلاد بين قوات الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله في سبتمبر/ أيلول 2019، لدى استهداف الحزب لآلية إسرائيلية، في هجوم قال إنه رد على هجومين إسرائيليين استهدفا عناصره في سورية ولبنان.


#الجيش الإسرائيلي
#حزب الله
#سيارة مُسيّرة

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