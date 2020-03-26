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النقب: إصابة في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 26/03/2020 - 22:09

النقب: إصابة في جريمة إطلاق نار
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨

أُصيب شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، بجراح بين المتوسطة والخطيرة، إثر تعرّضه لإطلاق نار في النقب، مساء اليوم الخميس.

وجاء في التفاصيل أن الشاب أُحيل لنقطة التقاء مع طواقم طبيّة في مفرق "تل عراد"، حيث تمّ تقديم الإسعافات الأولية له.

ونقل الطاقم الطبي، الشاب المصاب إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.

وعُلم أن خلفية الجريمة تعود إلى خلاف عائلي سابق.

وقتل منذ مطلع العام 2020 الجاري، 15 شخصًا في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني في جرائم مختلفة، آخرهم كانت تمام جبالي (84 عاما)، التي قتلت يوم أمس.

وشهد المجتمع العربي، الأسبوع الماضي، مقتل الشاب محمد سلمان (20 عاما) من الطيرة في الـ20 من آذار مارس الجاري، والشابة زمزم محاميد (19 عاما) من أم الفحم في الـ19 من الشهر ذاته، في جريمتين منفصلتين.

يذكر أنه قتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.


#النقب
#جريمة إطلاق نار

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