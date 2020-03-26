بوادر انقسام في "كاحول لافان": غانتس يترشح لرئاسة الكنيست

رشح رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، نفسه لرئاسة الكنيست، وذلك خلافا لرغبة الرجل الثاني في القائمة، يائير لبيد، وذلك في محاولة من الأول لإتاحة المجال أمام استكمال المفاوضات مع حزب الليكود، لتشكيل حكومة وحدة.

جاء ذلك في أعقاب فض اجتماع لرباعية قائمة "كاحول لافان" دون التوصل إلى نتيجة، حيث أصر غانتس على ترشيح نفسه، راضخًا لشروط حزب الليكود الذي هدد بتجميد المفاوضات، إذا ما أصرت كتلة "كاحول لافان" على تعيين مئير كوهين، رئيسا للكنيست.

وخلال اجتماع رئاسة "كاحول لافان" أظهر لبيد معارضة شديدة للتنازل عن إجراءات السيطرة على الكنيست والرضوخ لرغبة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو والليكود، من أجل دفع تشكيل حكومة وحدة.

وانفض اجتماع "كاحول لافان" وكل يتشبث في موقفه، ليقدم غانتس بعد ذلك على ترشيح نفسه لرئاسة الكنيست. وفي هذه الأثناء، أفادت التقارير الصحافية بأن إصرار لبيد على ترشيح كوهين سيؤدي إلى انقسام قائمة "كاحول لافان".

ولفتت التقارير الصحافية أن الليكود يعتزم دعم ترشيح غانتس لرئاسة الكنيست، فيما يقاطع أعضاء الكنيست عن "يش عتيد" (أحد مركبات "كاحول لافان") جلسة التصويت المقررة في وقت لاحق اليوم، في تطورات متسارعة على أزمة تشكيل الحكومة المتواصلة منذ نهاية العام 2018.

وكانت القناة 12 قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن غانتس تحدث صباحا مع قادة "كاحول لافان"، لبيد وموشيه يعالون وغابي أشكنازي، واتفقوا على مواصلة إجراءات في الكنيست كوهين، رئيسا للكنيست. وأشارت القناة إلى أن المفاوضات مع الليكود حول حكومة وحدة قد تؤدي إلى تغيير قرار "كاحول لافان" بشأن انتخاب رئيس جديد للكنيست.

وفي هذه الأثناء، تتواصل الاتصالات بين كتلة "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس، وحزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، حول تشكيل حكومة وحدة، والمقترح الأساسي المطروح في المفاوضات حاليا، هو تشكيل حكومة مشتركة من كلا الحزبين لمدة نصف سنة.

وستعمل الحكومة الجديدة بشكل أساسي على تحويل ميزانيات ومواجهة انتشار فيروس كورونا، وبعد نصف سنة تجري مفاوضات بين الجانبين حول خطوط عريضة أيديولوجية، حسبما ذكرت القناة 12 التلفزيونية اليوم، الخميس.

وبحسب هذا المقترح، فإنه سيجري التناوب على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس، وبحيث تُحسب فترة النصف السنة الحالية من فترة ولاية نتنياهو في التناوب.