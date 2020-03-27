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إحصائيات: مستجدات كورونا حول العالم

تاريخ النشر: 27/03/2020 - 13:44

إحصائيات: مستجدات كورونا حول العالم
نقل مصابة بفيروس كورونا ​​إلى مستشفى في مدريد (أ ب)
عرب ٤٨

آخر مستجدات كورونا حول العالم، إذ يتم تحديث المعطيات في الجدول التالي بشكل فوري من مختلف دول العالم، ويوفر معلومات حول الإصابات والوفيات من كورونا، والشفاء من فيروس كورونا المستجد...

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