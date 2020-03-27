إحصائيات: مستجدات كورونا حول العالم

آخر مستجدات كورونا حول العالم، إذ يتم تحديث المعطيات في الجدول التالي بشكل فوري من مختلف دول العالم، ويوفر معلومات حول الإصابات والوفيات من كورونا، والشفاء من فيروس كورونا المستجد...

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