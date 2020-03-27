  2. محليات
  3. أخبار محلية

مستجدات كورونا: 7 إصابات جديدة يرفع العدد إلى الـ91 بالضفة وغزة

تاريخ النشر: 27/03/2020 - 13:18

مستجدات كورونا: 7 إصابات جديدة يرفع العدد إلى الـ91 بالضفة وغزة
معالجة مصاب بالكورونا في الضفة (وفا)
عرب ٤٨

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله، إبراهيم ملحم، اليوم الجمعة، أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 91 إصابة في فلسطين، بعد تسجيل 7 حالات جديدة".

وأكد ملحم في الإيجاز اليومي للتطورات الخاصة بفيروس كورونا، أنه "جرى أخذ مسح عينات من 100 شخص في قرية بدو، شمال غرب القدس، وتبين إصابة 5 منهم بالفيروس، وهم: طفلة رضيعة بعمر العامين، وطفل (10 سنوات)، وشابان بالعشرينيات، ورجل خمسيني، وتم تحويل المصابين إلى فندق الكرمل في مدينة رام الله للحجر الصحي، فيما حُوّل الرجل الخمسيني إلى مستشفى ’هوغو تشافيز‘ في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله".

وأضاف أنه "أخذت عينات من 227 عاملا في الضفة، حيث ظهرت إصابة اثنين بالفيروس، لرجل يعمل في محطة محروقات بمستوطنة’ غوش عتصيون’ شمال بيت لحم، إضافة إلى والدته التي تعمل في مجال التنظيفات بإحدى المستوطنات بتلك المنطقة".

وشدد ملحم أنه "لا صحة لما تم تداوله بوجود إصابات جديدة في قطاع غزة"، وأشار إلى أن "طواقم وزارة الصحة تواصلت مع الطواقم الصحية في القطاع التي أكدت عدم صحة ما روج له".

وأوضح أنه "سنعمل على اقتراح منظمة الصحة العالمية بوضع خيم أمام غرفة الطوارئ بالمستشفيات، والتي ستكون من أجل فحص المرضى قبل دخولهم للطوارئ، خاصة بعد أن اضطر 32 من الكادر الطبي في مجمع فلسطين الطبي للدخول للحجر الصحي بعد مخالطتهم لمصاب دخل القسم الباطني قبل أن تتم معرفة إصابته بالفيروس".

ولفت ملحم إلى "وجود نقص في شرائح فحص الفيروس داخل فلسطين كما باقي دول العالم، فيما تسعى الحكومة جاهدة لتوفيرها إلى جانب أجهزة التنفس والملابس الواقية".

وختم ملحم حديثه بتجديد دعوته للمواطنين "للبقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، لأن ذلك من أفضل الطرق للوقاية من المرض ومن توسيع رقعة انتشاره".


#كورونا
#الضفة
#غزة
#فيروس كورونا
#مستجدات كورونا

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: أول إصابة في رهط وإصابتان بكسيفة وسادس إصابة بطمرة
كورونا: أول إصابة في رهط وإصابتان بكسيفة وسادس إصابة بطمرة

2020-03-27

عودة 200 طالب من الأردن وإدخالهم إلى الحجر الصحي
عودة 200 طالب من الأردن وإدخالهم إلى الحجر الصحي

2020-03-27

حالة الطقس: غائم وانخفاض طفيف لدرجات الحرارة
حالة الطقس: غائم وانخفاض طفيف لدرجات الحرارة

2020-03-27

الأكثر قراءة

بدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر غد الجمعة

بدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر غد الجمعة

2020-03-26
إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدات عربية

إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدات عربية

2020-03-26
كورونا في البلاد: 8 وفيات و2693 إصابة

كورونا في البلاد: 8 وفيات و2693 إصابة

2020-03-26
أميركا تتهم مادورو ومعاونيه الرئيسيين بـ

أميركا تتهم مادورو ومعاونيه الرئيسيين بـ"الإرهاب المرتبط بتهريب المخدرات"

2020-03-26
كورونا يدفع لحكومة طوارئ ونتنياهو لا يستبعد الإغلاق الكامل

كورونا يدفع لحكومة طوارئ ونتنياهو لا يستبعد الإغلاق الكامل

2020-03-26