إصابة خطيرة لشاب سقط من علو في يافة الناصرة

أصيب شاب يبلغ من العمر 28 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من علو خلال عمله في بلدة يافة الناصرة، صباح اليوم الأحد.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن العامل سقط من علو خلال أعمال ترميمات، لأسباب لم تتضح بعد.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس. وجرى نقله، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج، وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتشغيل، وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

وبلغ عدد ضحايا حوادث العمل منذ مطلع العام 9 عمال.

يذكر أن 47 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام الماضي 2019، ما يعني ارتفاعا جديا مقارنة مع العام الذي سبقه 2018 إذ لقي 38 عاملا مصارعهم، و36 عاملا في العام 2017.