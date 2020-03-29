  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

كورونا: إسبانيا تسجّل 838 وفاة وإيران 123

تاريخ النشر: 29/03/2020 - 13:33

كورونا: إسبانيا تسجّل 838 وفاة وإيران 123
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، ‘ن وفاة أكثر من ثلاثين ألف شخص حول العالم جراء فيروس كورونا المستجد، أكثر من ثلثي الوفيات في أوروبا، في حين سجلت دول عربية إصابات جديدة بالفيروس.

إسبانيا

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم الأحد، عن تسجيل 838 وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا خلال اليوم، وبهذا الرقم تكون قد حطّمت رقمًا قياسيًا، بعدد الوفيات اليومي في البلاد.

وارتفع عدد الوفيات في إسبانيا إلى 6528، وسجّلت الحكومة الإسبانيّة اليوم الأحد، 6549 إصابة جديدة في البلاد، ما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 78797.

في مستشفيات إسبانيا (أ ب)

إيران

وأعلنت السلطات الإيرانيّة، اليوم الأحد، عن 123 حالة وفاة بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد، وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 2640.

وسجّلت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، 2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 38309.

بلجيكا

توفي اليوم الأحد، 72 بلجيكيًا جراء إصابتهم بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في بلجيكا إلى 431.

وسجّلت البلاد الأحد، 1702 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد المصابين بالفيروس إلى 10836.

لبنان

وسجّلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 438.

تعقيم في جنوب لبنان (أ ب)

العراق

أعلنت الجهات الصحيّة العراقية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 547.


#كورونا
#فيروس كورونا
#وفيات
#إصابات

حوارات

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أستراليا تخصص ميزانيات لمحاربة العنف المنزلي المتزايد إثر كورونا
أستراليا تخصص ميزانيات لمحاربة العنف المنزلي المتزايد إثر كورونا

2020-03-29

وفاة رضيع أميركي جراء كورونا
وفاة رضيع أميركي جراء كورونا

2020-03-29

السلطات المصرية تعلن عزل قرى ومدن لمكافحة كورونا
السلطات المصرية تعلن عزل قرى ومدن لمكافحة كورونا

2020-03-29

الأكثر قراءة

مُستجدات كورونا حول العالم: ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس وهروب سجناء ودعوة أممية لتحرير أسرى

مُستجدات كورونا حول العالم: ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس وهروب سجناء ودعوة أممية لتحرير أسرى

2020-03-28
ليلة تلاحق ليلة...

ليلة تلاحق ليلة...

2020-03-28
نحو تشديد القيود: ترجيحات بإغلاق شامل بدءًا من الإثنين

نحو تشديد القيود: ترجيحات بإغلاق شامل بدءًا من الإثنين

2020-03-28
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3460

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3460

2020-03-28

"كورونا": وزارة الصحة توقف نتائج فحوصات الأمس بسبب خلل

2020-03-28