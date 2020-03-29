كورونا: إسبانيا تسجّل 838 وفاة وإيران 123

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، ‘ن وفاة أكثر من ثلاثين ألف شخص حول العالم جراء فيروس كورونا المستجد، أكثر من ثلثي الوفيات في أوروبا، في حين سجلت دول عربية إصابات جديدة بالفيروس.

إسبانيا

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم الأحد، عن تسجيل 838 وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا خلال اليوم، وبهذا الرقم تكون قد حطّمت رقمًا قياسيًا، بعدد الوفيات اليومي في البلاد.

وارتفع عدد الوفيات في إسبانيا إلى 6528، وسجّلت الحكومة الإسبانيّة اليوم الأحد، 6549 إصابة جديدة في البلاد، ما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 78797.

في مستشفيات إسبانيا (أ ب)

إيران

وأعلنت السلطات الإيرانيّة، اليوم الأحد، عن 123 حالة وفاة بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد، وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 2640.

وسجّلت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، 2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 38309.

بلجيكا

توفي اليوم الأحد، 72 بلجيكيًا جراء إصابتهم بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في بلجيكا إلى 431.

وسجّلت البلاد الأحد، 1702 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد المصابين بالفيروس إلى 10836.

لبنان

وسجّلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 438.

تعقيم في جنوب لبنان (أ ب)

العراق

أعلنت الجهات الصحيّة العراقية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 547.