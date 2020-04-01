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أميركا: وفاة رضيع بفيروس كورونا والإصابات تتخطّى حاجز الـ200 ألف

تاريخ النشر: 01/04/2020 - 23:18

أميركا: وفاة رضيع بفيروس كورونا والإصابات تتخطّى حاجز الـ200 ألف
خلال نقل أحد المتوفين بسبب الفيروس في نيويورك (أ ب)
عرب ٤٨

توفي مساء اليوم الأربعاء، رضيع يبلغ عمره ستة أسابيع، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، في ولاية كونيتيكت الأميركية، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت جامعة "جون هوبكنز"، اليوم الأربعاء، تخطي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، حاجز الـ200 ألف إصابة.

وبحسب الإحصائيات المعلنة، بلغت حصيلة الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة، حتى مساء الأربعاء، أكثر من 4 آلاف و600 وفاة، بينها مايزيد عن 1940 في ولاية نيويورك وحدها.

في نيويورك، الأربعاء (أ ب)

وسجلت نيويورك خلال الـ24 ساعة الماضية، ما لايقل عن 227 وفاة جديدة بكورونا، وفق ما أفادت به وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتُعد الولايات المتحدة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات بكورونا، إذ يتجاوز عدد الإصابات فيها كل من إيطاليا وإسبانيا وحتى الصين، موطن الفيروس.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 923 ألفا في العالم، توفي منهم أكثر من 46 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 190 ألفا.


#أميركا
#وفاة رضيع
#فيروس كورونا
#الولايات المتحدة

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