الصحة الإسرائيلية: وفاة مريض بكورونا في مستشفى "شيبا" يرفع الوفيات إلى 37

أعلن مستشفى "شيبا" صباح اليوم، الجمعة، عن وفاة مريض بعد إصابته بفيروس كورونا. وقال المستشفى إن المتوفي يبلغ 71 عاما، وأنه كان يعاني من أمراض مزمنة. ويرتفع بذلك عدد الوفيات بكورونا في البلاد إلى 37.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت مساء أمس، عن أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 6,857 مريضا، بينهم 108 في حالة خطيرة و87 يخضعون لتنفس اصطناعي. وهناك 126 حالة وصفت بالمتوسطة، و6,252 حالة طفيفة. ويرقض بالمستشفيات 771 مريضا بكورونا.

وفي هذه الأثناء، يتواجد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في حجر صحي، بعد أن خالط وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بفيروس كورونا. وأظهر فحص أن نتنياهو لم يُصب بالفيروس.

كذلك دخل الحجر الصحي العديد من المسؤولين في وزارة الصحة، وبينهم مديرها العام ورئيسة دائرة الصحة العامة. ويتواجد في حجر صحي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، دون أن تثبت إصابتهما بالفيروس حتى الآن.