قتيلان بحادثي طرق

لقي شابان مصرعهما وأصيب آخرين في حادثي طرق منفصلين وقع الأول في بلدة حرفيش فيما وقع الآخر بالقرب من مدخل قرية مسعدة في الجولان السوري المحتل.

وأصيب خمسة أشخاص بينهم شاب بحالة حرجة وطفل بحالة خطيرة، في حادث طرق بين مركبتين على طريق رقم 978 بالقرب من مدخل قرية مسعدة.

وفي التفاصيل جاء أن اصطدام مركبتين أدى إلى إصابة شاب (25 عاما) بجروح حرجة، وطفل (3 سنوات) بجروح خطيرة، في حين أصيب ثلاثة آخرين (19 و21 و24 عاما) بجروح وصفتها الطواقم الطبية بـ"المتوسطة".

ولفتت الطواقم الطبية إلى أنها "قدمت الإسعافات لخمسة جرحى مع إصابات متفاوتة بينهم اثنين فاقدي الوعي". وأشارت إلى أنه "تم استدعاء طائرتين عسكريتين إلى المكان لنقل المصابين إلى المستشفيات".

ولاحقًا، أعلنت الطواقم الطبية عن وفاة شاب (25 عاما) متأثرًا بجروحه، ونقل أربعة مصابين بحالة خطيرة، بالإضافة إلى طفل أتم شهره العاشر، وهو بحالة متوسطة إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي حادث طرق ذاتي وقع في بلدة حرفيش، نتيجة انزلاق دراجة نارية، أصيب شاب (25 عامًا) بجروح خطيرة، وبعد فشل محاولات الطاقم الطبي بإنعاش المصاب، أعلن عن وفاته متأثرًا بجراحه.