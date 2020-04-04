وفاتان ترفعان عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 42

توفت سيدّتان، صباح اليوم، السبت، جراء إصابتهما بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 42، في ظل ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 7589.

والضحيّتان هما سيدتان، تبلغ إحداهما 88 عامًا توفيت في مشفى إيخيلوف، وأخرى تبلغ 67 عامًا توفيت في مشفى سوروكا ببئر السبع. وبحسب بيانين صادرين عن المشفيين، فإن الضحيّتين عانتا من أمراض سابقة.

ووصل عدُد المصابين بالفيروس في البلاد، بحسب معطيات وزارة الصحّة، اليوم السبت، إلى 7589، منهم 115 في حالة خطيرة، 166 في حالة متوسطّة، و6839 في حالة طفيفة.

وأضافت الوزارة أن 427 أشخاص غادروا المشافي بعد شفائهم من المرض، فيما 747 شخصًا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، وأكثر من 4 آلاف مصاب يتلقون العلاج في منازلهم، و700 في حجر صحي في فنادق مخصصة لذلك.

وأمس الجمعة، طرأ تدهور على صحة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، جراء إصابته بكورونا. ونقل الشاب إلى مشفى "إيخيلوف" في تل أبيب لتلقي العلاج، وهو فاقد للوعي.

وفي هذه الأثناء، يتواجد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في حجر صحي، بعد أن خالط وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بفيروس كورونا. وأظهر فحص أن نتنياهو لم يُصب بالفيروس.

كذلك دخل الحجر الصحي العديد من المسؤولين في وزارة الصحة، وبينهم مديرها العام ورئيسة دائرة الصحة العامة. ويتواجد في حجر صحي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، دون أن تثبت إصابتهما بالفيروس حتى الآن.