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غانتس لريفلين: قد أحتاج إلى تمديد فترة التفويض لتشكيل الحكومة

تاريخ النشر: 05/04/2020 - 16:50

غانتس لريفلين: قد أحتاج إلى تمديد فترة التفويض لتشكيل الحكومة
غانتس يتسلم التفويض من ريفلين، الشهر الماضي (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

مع تعثر مساعي تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية تضم كتلة اليمين بزعامة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، و"كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، أخطر الأخير الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفيلن، أنه "ربما يحتاج إلى تمديد" فترة التفويض الذي منح له لتشكيل حكومة إسرائيلية.

ويمنح القانون الإسرائيلي مهلة 28 يوما يمكن تمديدها، بموافقة الرئيس الإسرائيلي، لمدة 14 يوما إضافية، لتشكيل الحكومة قبل تكليف نائب آخر بالمهمة، في حال فشله.

وكان 61 عضو كنيست، بينهم النواب العرب، قد أوصوا الرئيس الإسرائيلي، الأحد 15 آذار/ مارس الماضي، بتكليف غانتس، بتشكيل الحكومة، بعد تفوقه على نتنياهو، الذي حصل على 58 توصية من أصل 120.



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