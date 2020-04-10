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تحويل المنحة المالية للعائلات مع أطفال يوم الأحد المقبل

تاريخ النشر: 10/04/2020 - 11:16

تحويل المنحة المالية للعائلات مع أطفال يوم الأحد المقبل
كورونا عطّلت عددا كبيرا من المصالح التجارية (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت مؤسسة التأمين الوطني، اليوم، الجمعة، أنها ستحوّل المنحة الماليّة المخصصّة للعائلات مع أطفال يوم الأحد المقبل.

ومن المقرّر أن يحصل كل طفل لم يبلغ الثامنة عشرة على مبلغ 500 شيكل، على أن تصل التكلفة النهائية إلى 1.4 مليار شيكل.

وقرّر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تقديم منحة ماليّة للأسر لمناسبة عيد الفصح العبري، غير أنه قرّر لاحقا أنها تشمل كافة العائلات في البلاد، لا الأسر اليهوديّة فقط.

ومن غير الواضح متى ستدخل المنح الأخرى التي أعلنت عنها وزارة الماليّة الإسرائيليّة لمواجهة الآثار الاقتصادية التي سبّبتها جائحة كورونا.

وتشمل الخطة التي أعلن عنها وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، 80 مليار مقسمة على النحو الآتي: 40.7 مليار شيكل لقطاع الأعمال؛ 11 مليار شيكل للجهاز الصحي والتعامل مع فيروس كورونا، 20.6 مليار شيكل مساعدات للأسر، بالإضافة إلى تخصيص 7.7 مليار شيكل لتسريع عجلة الاقتصاد.

وبموجب الخطة، سيحصل المستقلون وأصحاب المصالح الصغيرة على منحتين شهريتين تصل قيمة الأولى (لشهر آذار/ مارس) إلى 6000 شيكل، وقد تصل المنحة إلى 8000 شيكل خلال الشهر المقبل.

وسيحصل أصحاب المصالح التجارية المتضررة من جراء الأزمة الراهنة، على تخفيضات حادة على ضرائب المسقفات (الأرنونا) للمصالح التجارية المتضررة، وبموجبها سيتم إعفاؤهم من الدفع خلال أشهر آذار/ مارس ونيسان/ أبريل وأيار/ مايو.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم وزارة المالية مساعدات بقيمة 9 مليارات شيكل، عبر تأجيل الدفوعات المختلفة المفروضة على المصالح التجارية، وتأجيل الدفوعات المقدمة للشركات الحكومية الصغيرة والمتوسطة. هذه التدابير ستندرج ضمن التسهيلات التي تمت الموافقة عليها سابقًا، والتي تشمل إنشاء صندوق خاص بالقروض، وتسهيلات على استحقاقات البطالة وتقديم منح الموظفين الذين تم تسريحهم ويبلغون من العمر 67 عاما وما فوق.


#فيروس كورونا
#التأمين الوطني
#عيد الفصح العبري
#عيد الفصح المجيد

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