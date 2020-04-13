  2. محليات
  3. أخبار محلية

كورونا في المجتمع العربي: ارتفاع عدد الإصابات في أم الفحم إلى 48

تاريخ النشر: 13/04/2020 - 09:46

كورونا في المجتمع العربي: ارتفاع عدد الإصابات في أم الفحم إلى 48
طاقم طبي في دبورية، الأسبوع الجاري
عرب ٤٨

يُستدل من معطيات جديدة نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة أم الفحم ارتفع إلى 48 إصابة وفي قرية جسر الزرقاء 32 إصابة وفي دبورية إلى 23 إصابة.

وأكدت بلدية أم الفحم أن "عدد المصابين بفيروس كورونا حتى اليوم، الإثنين، هو 48 مصابا، وعدد الفحوصات هو 1,093 فحصا، وعدد الموجودين بالحجر الصحي المنزلي هو 68 شخصا، وعدد المتعافين من أم الفحم حتى اليوم هو 3 أشخاص".

الإصابات بفيروس كورونا في مختلف البلدات العربية

ننشر في "عرب 48" فيما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، الإثنين، وفقا لبيان وزارة الصحة:

أم الفحم: 48

جسر الزرقاء: 32

دبورية: 23

رهط: 19

باقة الغربية: 18

جت: 18

طمرة: 16

كفر قاسم: 11

الناصرة: 11

الطيبة: 10

الشبلي أم الغنم: 10

دير حنا: 10

دير الأسد: 8

طلعة عارة: 8

المغار: 8

سخنين: 7

كسيفة: 7

إكسال: 6

شفاعمرو: 6

كفر قرع: 6

عيلبون: 5

بئر المكسور: 5

جلجولية: 5

الطيرة: 4

عسفيا: 4

نحف: 4

زيمر: 3

عين ماهل: 3

يافة الناصرة: 3

بسمة عارة: 3

البقيعة: 2

جولس: 2

حرفيش: 2

بقعاثا (الجولان): 2

بسمة طبعون: 2

البعينة نجيدات: 2

كفر ياسيف: 2

كابول: 2

الفريديس: 2

عرعرة: 2

جديدة المكر: 2

كفر كنا: 2

طوبا الزنغرية: 1

أبو غوش: 1

البعنة: 1

أبو ربيعة: 1

كسرى سميع: 1

مجدل شمس (الجولان): 1

أبو سنان: 1

مسعودين العزازمة: 1

عرعرة النقب: 1

تل السبع: 1

قلنسوة: 1

عرابة: 1

القدس (عربا ويهودا) 2,093

تل أبيب ويافا (مختلطة) 458

حيفا (مختلطة) 136

اللد (مختلطة) 65

الرملة (مختلطة) 58

كرميئيل (مختلطة) 37

نوف هجليل (مختلطة) 27

معالوت وترشيحا (مختلطة) 11

عكا 17.

اقرأ/ي أيضًا | الجنود المجهولون


#كورونا
#المجتمع العربي
#فيروس كورونا
#أم الفحم
#مستجدات كورونا
#جسر الزرقاء
#دبورية

حوارات

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أكثر من 26 ألف مخالفة خلال أيام بسبب الكورونا
أكثر من 26 ألف مخالفة خلال أيام بسبب الكورونا

2020-04-13

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

2020-04-13

"خطر عدوى كورونا ما زال قائما": معطياتُ الإصابات في المجتمع العربي بالنقب
"خطر عدوى كورونا ما زال قائما": معطياتُ الإصابات في المجتمع العربي بالنقب

2020-04-12

الأكثر قراءة

ريفلين: سأكلف الكنيست؛ كتلة اليمين تطالب بتفويض نتنياهو بتشكيل حكومة

ريفلين: سأكلف الكنيست؛ كتلة اليمين تطالب بتفويض نتنياهو بتشكيل حكومة

2020-04-12
بدءا من صباح الأحد: الجميع ملزمون بارتداء الكمامات

بدءا من صباح الأحد: الجميع ملزمون بارتداء الكمامات

2020-04-12
الصحة الإسرائيلية: 105 وفيات و11,145 إصابة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 105 وفيات و11,145 إصابة بكورونا

2020-04-12
أبيكاسيس تنضم لكتلة اليمين: 59 عضو كنيست يدعمون نتنياهو

أبيكاسيس تنضم لكتلة اليمين: 59 عضو كنيست يدعمون نتنياهو

2020-04-12
الصحة الإسرائيلية: الوفيات بكورونا 103 والإصابات 10878

الصحة الإسرائيلية: الوفيات بكورونا 103 والإصابات 10878

2020-04-12