كورونا في المجتمع العربي: ارتفاع عدد الإصابات في أم الفحم إلى 48

يُستدل من معطيات جديدة نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة أم الفحم ارتفع إلى 48 إصابة وفي قرية جسر الزرقاء 32 إصابة وفي دبورية إلى 23 إصابة.

وأكدت بلدية أم الفحم أن "عدد المصابين بفيروس كورونا حتى اليوم، الإثنين، هو 48 مصابا، وعدد الفحوصات هو 1,093 فحصا، وعدد الموجودين بالحجر الصحي المنزلي هو 68 شخصا، وعدد المتعافين من أم الفحم حتى اليوم هو 3 أشخاص".

الإصابات بفيروس كورونا في مختلف البلدات العربية

ننشر في "عرب 48" فيما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، الإثنين، وفقا لبيان وزارة الصحة:

أم الفحم: 48

جسر الزرقاء: 32

دبورية: 23

رهط: 19

باقة الغربية: 18

جت: 18

طمرة: 16

كفر قاسم: 11

الناصرة: 11

الطيبة: 10

الشبلي أم الغنم: 10

دير حنا: 10

دير الأسد: 8

طلعة عارة: 8

المغار: 8

سخنين: 7

كسيفة: 7

إكسال: 6

شفاعمرو: 6

كفر قرع: 6

عيلبون: 5

بئر المكسور: 5

جلجولية: 5

الطيرة: 4

عسفيا: 4

نحف: 4

زيمر: 3

عين ماهل: 3

يافة الناصرة: 3

بسمة عارة: 3

البقيعة: 2

جولس: 2

حرفيش: 2

بقعاثا (الجولان): 2

بسمة طبعون: 2

البعينة نجيدات: 2

كفر ياسيف: 2

كابول: 2

الفريديس: 2

عرعرة: 2

جديدة المكر: 2

كفر كنا: 2

طوبا الزنغرية: 1

أبو غوش: 1

البعنة: 1

أبو ربيعة: 1

كسرى سميع: 1

مجدل شمس (الجولان): 1

أبو سنان: 1

مسعودين العزازمة: 1

عرعرة النقب: 1

تل السبع: 1

قلنسوة: 1

عرابة: 1

القدس (عربا ويهودا) 2,093

تل أبيب ويافا (مختلطة) 458

حيفا (مختلطة) 136

اللد (مختلطة) 65

الرملة (مختلطة) 58

كرميئيل (مختلطة) 37

نوف هجليل (مختلطة) 27

معالوت وترشيحا (مختلطة) 11

عكا 17.