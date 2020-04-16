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الصحة الفلسطينية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 16/04/2020 - 12:16

الصحة الفلسطينية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الطواقم الطبية تكافئ أطفال بيت لحم على التزامهم بالتعليمات خلال الحجر (أ ب أ)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم الخميس، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في الضفة وغزة إلى 294 (لا يشمل القدس المحتلة) من بينها حالتي وفاة فيما تماثل 61 مصابا للشفاء.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، أن مصادر طبية في مدينة القدس المحتلة، أفادت بإصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا في حي جبل المُكبّر، مما يرفع عدد المصابين هناك إلى 81.

وقالت كيلة في مؤتمر صحافي عقد بمقر رئاسة الوزراء في رام الله، إنه " تم تسجيل إصابتيْن بفيروس كورونا لطواقم طبية من مدينة بيت لحم، تعمل في مستشفى المُطّلع بالقدس، وإصابة ثالثة لعامل من محافظة رام الله، ليرفع الإجمالي إلى 294".

وأشارت إلى أنه تم تسجيل إصابة لسيدة من بلدة بيت ساحور ببيت لحم، بعد أيام من تعافيها من الفيروس، حيث أجري لها فحص جديد تبين إعادة إصابتها، لينخفض عدد المتعافين إلى 61.

وأكدت كيلة أن حالة جميع المصابين بفيروس كورونا في مراكز العزل والعلاج، مستقرة.

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وزارة الصحة الفلسطينية من العمل في القدس، علما بأن من بين مجمل الإصابات الـ294، 13 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.


#فيروس كورونا
#الصحة الفلسطينية
#الضفة المحتلة

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من عرب 48

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