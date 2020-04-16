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لا صلوات جمعة وتروايح في رمضان بالمسجد الأقصى

تاريخ النشر: 16/04/2020 - 19:43

لا صلوات جمعة وتروايح في رمضان بالمسجد الأقصى
مداخل المسجد الأقصى ستكون مغلقة (أ ب)
عرب ٤٨

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم، الخميس، ‏تمديد قراره بتعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، ما يعني عدم إقامة صلاتي التراويح أو الجمعة أو إحياء ليلة القدر.

وقال المجلس في بيان صدر عنه إنّ اتخاذ هذا القرار "مؤلم لنا جميعا، ‏حيث اعتدنا منذ مئات السنين أن نعمر المسجد الاقصى المبارك خلال الشهر الفضيل وأداء التراويح والجمعة والجماعة، لكن لتحقيق مقصد كبير من مقاصد الشريعة الاسلامية آثرنا أن نصلي في بيوتنا حفاظا على النفس البشرية".

وأضاف المجلس "أنّ الأذان والصلاة لن ينقطعا في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل من قبل أئمة المسجد وموظفي الأوقاف وحراس المسجد الأقصى المبارك الذين سيبقون معمرين للمسجد ومتواجدين على رأس عملهم، بما في ذلك صلوات التراويح والجمع والجماعة".

وأهاب مجلس الأوقاف بالمصلين تفهّم الدواعي الشرعية والصحية للاستمرار في تنفيذ هذا القرار والالتزام بأداء الصلوات في منازلهم خلال شهر رمضان المبارك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع عامة.


#مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
#المسجد الأقصى
#فيروس كورونا
#صلاة التروايح
#القدس

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