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12 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وشفاء ثمانية

تاريخ النشر: 17/04/2020 - 11:22

12 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وشفاء ثمانية
من تطهير الشوارع في الضفة الغربية (أ ب)
عرب ٤٨

سجّلت الضفة الغربية اليوم، الجمعة، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات الكلي إلى 307، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحّة الفلسطينيّة، مي الكيلة.

وأضافت الكيلة أنّ الإصابات تتركز شماليّ الضفة الغربية.

كما أعلنت الكيلة عن شفاء 8 من مصابي الفيروس.

أما في القدس المحتلة، فتصل الإصابات إلى 95.

وأمس، الخميس، أعلن عضو لجنة المتابعة في قرية العيسويّة شمالي القدس المحتلة، محمد أبو الحمص، عن تسجيل إصابتين إضافيتين لقاصرين من سكّان القرية، وتم تسجيل إصابتهما بعد أن أُعلن سابقًا عن إصابة والدتهما.

وقال أبو الحمص إن "أعداد الإصابات في البلدة تزداد يوميًا، وهناك فحوصات لم تظهر نتائجها بعد".

ودعا عضو لجنة المتابعة أهالي البلدة بالالتزام بقرارات وتوصيات القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات في العيسوية، وطالب أبو الحمص أهال العيسوية بعدم الخروج من البيوت إلا للضرورة مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية، وعدم التجمع، وإغلاق المحلات التجارية عند الساعة السابعة مساء.

كما ناشد أبو الحمص، الأهالي بالكف عن نشر الإشاعات والتي من شأنها إضعاف معنويات المصابين.


#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#القدس
#مي الكيلة
#غزة

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