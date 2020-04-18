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الصحة الفلسطينية: حالة وفاة بالقدس و6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 18/04/2020 - 11:48

الصحة الفلسطينية: حالة وفاة بالقدس و6 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الإيجاز الصحفي أول أمس (أ. ب. أ.)
عرب ٤٨

أعلن المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، تسجيل أول حالة وفاة في مدينة القدس المحتلة بسبب فيروس كورونا فجر اليوم السبت، لمسنة فلسطينية من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وأوضح ملحم في الإيجاز الصحفي الصباحي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم السبت، أن الوفاة هي للمسنة نوال ابو الحمص (78 عاما)، مشيرا إلى أنها كانت تُعاني من أمراض مزمنة أخرى قبل إصابتها بالفيروس.

كما أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 6 إصابات جديدة في فلسطين، بينها إصابتان لعاملين من بلدة قطنة شمال غرب القدس، و4 مخالطين من يطا جنوب الخليل، وبيت عنان والعيزرية وأريحا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 313، بينها 13 حالة في المحافظات الجنوبية، و105 حالات في القدس.

وأوضحت الكيلة، أن الحالة الصحية لجميع المرضى مستقرة، وعددهم 227 حالة، وعدد الحالات النشطة 242 حالة، وحالات الشفاء هي 69 حالة، فيما بلغت نسبة الإصابات في صفوف العمال ومخالطيهم 75%.

وفيما يتعلق بمستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم، أعلنت أن المستشفى بدأت باستقبال المرضى بعد تعقيم كافة مرافقها بالكامل.


#فيروس كورونا
#إصابات
#وفيات
#الضفة
#القدس
#غزة

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