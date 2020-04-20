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الاحتلال يعتقل شابا بعد إصابته بالرصاص بزعم بمحاولة تنفيذ عملية

تاريخ النشر: 20/04/2020 - 23:09

الاحتلال يعتقل شابا بعد إصابته بالرصاص بزعم بمحاولة تنفيذ عملية
مواجهات في بيت لحم (أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨

أصيب شاب من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، قبل أن يتم اعتقاله، بزعم محاولة استهداف موقع عسكري إسرائيلي بزجاجات حارقة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا") عن مصدر أمني، أن "الشاب أصيب برصاص جنود الاحتلال الذين نصبوا له كمينا عند المدخل الغربي للبلدة، دون أن يتمكن المصدر من معرفة طبيعة إصابة الشاب أو هويته، حيث جرى اعتقاله ونقله إلى جهة غير معلومة.

وفي بيان صدر عنه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "أحبط محاولة ارتكاب عملية بالقرب من بلدة تقوع بعد أن رصد الجنود عدد من المشتبه بهم وهم بصدد إلقاء زجاجات حارقة نحو موقع عسكري".

وأضاف البيان أن جنود الاحتلال أطلقوا "النار باتجاه أحدهم. المشتبه به أصيب وتلقى العلاج في المكان ومن ثم نقل لمواصلة العلاج الطبي في المستشفى"، دون الكشف عن حالة المصاب.

وعلى صلة، اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالضرب المبرح، على الشبان رائد خنفر، نسيم عمر صلاح وصهيب ماهر أبو عبيد، وهم من محافظة جنين، على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز زعترة، احتجزوا الشبان الثلاثة أثناء عودتهم من مدينة رام الله، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، ما أدى لإصابتهم برضوض وكسور، نقلوا إثرها إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس.


#تقوع
#بيت لحم
#الاحتلال الإسرائيلي

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