الصحة الفلسطينية: 7 إصابات جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 449

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الإثنين، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية، ما يرفع عدد الإصابات بالأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 449 إصابة من بينها ثلاث حالات وفاة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، فقد تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا 2 قطاع غزة، 2 كفر عقب، وحالة في مخيم بلاطة يعمل في مستشفى المطلع وأصيب هناك ولم يخالط أحدا من المخيم، وحالتان في بيت عنان قضاء القدس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 449 إصابة في جميع المحافظات منها 120 إصابة في مدينة القدس.

جاء ذلك خلال الإيجاز الصباحي حول آخر تطورات فيروس كورونا للدكتور كمال الشخرة، والمتحدث باسم وزارة الداخلية غسان نمر، حيث تم الإعلان عن الإصابات الجديدة.

وكشف الشخرة أن حالتين في مدينة بيت لحم حدث لهما انتكاسة بعد 14 يوما من الشفاء أي عاد لهما الفيروس، فيما حالات الشفاء الإجمالية 71.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن نتائج 35 عينة أخذت صباح يوم الأحد، من مخالطين في كفر عقب ما زالت قيد الفحص.

وفي قطاع غزة المحاصر، سجلت ليلة الأحد -الإثنين، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات في قطاع غزة إلى 15 .