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مصرع طفل آخر في النقب دهسًا

تاريخ النشر: 21/04/2020 - 17:50

مصرع طفل آخر في النقب دهسًا
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨

لقي طفل مصرعه، اليوم، الثلاثاء، إثر تعرّضه للدهس من قبل شاحنة في قرية اللقيّة، بالنقب.

ويبلغ الطفل من العمر 7 أعوام.

وقالت مصادر طبيّة إنّ الطفل أحضر إلى عيادة محليّة في اللقيّة، وهي يعاني من جراح بالغة الخطورة، وفشل الأطباء في إنقاذ حياته.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن عن وفاة طفل يبلغ من العمر عامًا ونصف العام، إثر تعرّضه للدهس من قبل سيارة مساء السبت الماضي، في قرية كسيفة بالنقب.

وبحسب مصادر طبيّة، أحضر الطفل إلى عيادة محليّة في كسيفة ونقله الأطباء إلى مشفى سوروكا في بئر السبع، إلا أن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياته.


#النقب
#الكسيفة
#اللقية

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