  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ187 والإصابات 14326

تاريخ النشر: 22/04/2020 - 09:23

الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ187 والإصابات 14326
ارتفاع وفيات وإصابات كورونا بالبلاد (الصحة)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة مسنة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 187 فيما بلغ عدد الإصابات جراء الفيروس 14326 إصابة.

وذكر بيان الوزارة أن مسنة (95عاما) توفيت في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بعد أن نقلت وهي بحالة خطيرة للعلاج بالمستشفى، بعد إصابتها بفيروس كورونا، علما أنها عانت من أمراض مزمنة، حيث سجل في البلاد 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرقد في المستشفيات 483 مريضا وصفت إصابتهم بين المتوسطة والخطيرة، من بينهم 111 أشخاص موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، فيما تماثل 4961 من المصابين بالفيروس للشفاء.

وأظهرت المعطيات الرسمية أن 8906 مرضى قدرت حالتهم بالطفيفة يخضعون للرعاية والمراقبة الطبية من خلال الحج الصحي المنزلي والحجر الفندقي، بينما في المستشفيات 211 من المرضى وصفت حالتهم بالطفيفة، و124 بالمتوسطة بينما 148 حالة بالخطيرة.

وتظهر المعطيات تسجيل ارتفاعا بالإصابات، حيث سجلت 384 إصابة خلال أقل من 24 ساعة الأخيرة، علما أنه خلال يوم الإثنين سجلت 250 إصابة بالفيروس.

كما لوحظ ارتفاع في عدد الوفيات بنسبة 3.3%، وكذلك في عدد الإصابات الخطيرة بنسبة 4%، وتراجع بنسبة 1.8% بالموصولين لأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويأتي الارتفاع في الوفيات والإصابات جراء الفيروس، فيما قرر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فرض إغلاق عام في البلاد، بالتزامن مع ما يعرف بـ"يوم الاستقلال" الإسرائيلي في 29 من نيسان/ أبريل الجاري، منعا لانتشار فيروس كورونا.

كما تتجه الحكومة إلى الإعلان عن قرار يقضي بفرض إغلاق مسائي يومي في البلدات العربية، طوال شهر رمضان.

وتستعد وزارة الداخلية لاستئجار خدمات حراسة من أجل تطبيق فرض الإغلاق في البلدات العربية طوال شهر رمضان.


#كورونا في إسرائيل
#فيروس كورونا
#وزارة الصحة
#وفيات
#إصابات

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ريشون لتسيون: لا إصابات بانهيار مبنى صدمته رافعة
ريشون لتسيون: لا إصابات بانهيار مبنى صدمته رافعة

2020-04-22

تقديرات: الكنيست لن تنجح بتعديل قوانين تسمح بتشكيل حكومة
تقديرات: الكنيست لن تنجح بتعديل قوانين تسمح بتشكيل حكومة

2020-04-22

قوات الأمن الإسرائيلية تخلي 6 مبان استيطانية قرب "يتسهار"
قوات الأمن الإسرائيلية تخلي 6 مبان استيطانية قرب "يتسهار"

2020-04-22

الأكثر قراءة

وزارة الصحة: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 184

وزارة الصحة: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 184

2020-04-21
التعليمات والإرشادات الكاملة لشهر رمضان في ظل كورونا

التعليمات والإرشادات الكاملة لشهر رمضان في ظل كورونا

2020-04-21
إصابة العامل الشاب منتصر جمال برصاص الأمن الفلسطينيّ في بديا؛ ماذا حدث؟

إصابة العامل الشاب منتصر جمال برصاص الأمن الفلسطينيّ في بديا؛ ماذا حدث؟

2020-04-21
بعد مصادقة مندلبليت: المستوطنون يطالبون بمصادرة أراض بالحرم الإبراهيمي

بعد مصادقة مندلبليت: المستوطنون يطالبون بمصادرة أراض بالحرم الإبراهيمي

2020-04-21
مستجدات كورونا: ازدياد بالإصابات في دير الأسد والبعنة وأم الفحم

مستجدات كورونا: ازدياد بالإصابات في دير الأسد والبعنة وأم الفحم

2020-04-21