كورونا في البلدات العربية: 132 إصابة في دير الأسد و72 في أم الفحم و34 في الطيبة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية (لا يشمل المدن المختلطة) إلى 727 مصابا، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، الخميس.

وسجلت الحصيلة الجديدة 117 حالة جديدة منذ يوم الإثنين الماضي، وبارتفاع يقدر بـ19.3%، في حين بلغ مجمل عدد الفحوصات في المجتمع العربي نحو 31964.

وتعد دير الأسد البلد العربية الأكثر تضررا حيث سجلت 132 إصابة، فيما وصل عدد الإصابات في أم الفحم إلى 72، كما ارتفع عدد الإصابات في مدينة الطيبة في منطقة المثلث إلى 34، في حين سجّلت مدينة رهط في النقب 47 إصابة.

ووفقًا للبيانات الرسمية، ارتفع معدل الإصابة في دير الأسد لتبلغ 1062 حالة لكل 100 ألف يليها البقيعة 256 والبعنة 251 ومن ثم جسر الزرقاء بـ217.

كما ارتفع نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 52.8 مصاب لكل 100 ألف مقارنة بـ152 في المجتمع الإسرائيلي. فيما بلغ معدل الفحوصات في المجتمع العربي 2334 فحصا لكل 100 ألف مواطن.

وفي بيان صدر عنه، أكد المجلس المحلي في كفر كنا، صباح اليوم، تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا في البلدة، وتعافي حالتان من الإصابة؛ وبذلك يرتفع عدد المصابين الكلي بفيروس كورونا في كفركنا إلى 8 حالات.

الإصابات بحسب التوزيع الجغرافي:

البلدات العربية:

دير الأسد: الإصابات - 132، عدد المتعافين - 3

أم الفحم: الإصابات - 72، عدد المتعافين – 17

رهط: الإصابات - 43، عدد المتعافين - 11

جسر الزرقاء: الإصابات - 38، عدد المتعافين - 5

الطيبة: الإصابات - 34، عدد المتعافين – 4

دبورية: الإصابات - 29، عدد المتعافين - 14

جت: الإصابات - 23، عدد المتعافين - 9

البعنة: الإصابات - 22، عدد المتعافين - 1

باقة الغربية: الإصابات - 20، عدد المتعافين - 7

الناصرة: الإصابات - 19، عدد المتعافين - 7

طمرة: الإصابات - 17، عدد المتعافين - 10

كفر قاسم: الإصابات - 16، عدد المتعافين - 3

البقيعة: الإصابات - 15، عدد المتعافين – 0

سخنين: الإصابات - 12، عدد المتعافين - 5

دير حنا: الإصابات - 10، عدد المتعافين - 6

الفريديس: الإصابات - 10، عدد المتعافين - 1

شبلي أم الغنم: الإصابات - 9، عدد المتعافين - 3

جلجولية: الإصابات - 9، عدد المتعافين - 2

طلعة عارة: الإصابات - 9، عدد المتعافين - 2

المغار: الإصابات - 8، عدد المتعافين - 4

إكسال: الإصابات - 8، عدد المتعافين – 3

الطيرة: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 2

كسيفة: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 6

شفاعمرو: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 3

عيلبون: الإصابات - 7، عدد المتعافين – 2

يافة الناصرة: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 3

مجد الكروم: الإصابات - 6، عدد المتعافين - 0

كفر قرع: الإصابات - 6، عدد المتعافين – 2

نحف: الإصابات - 6، عدد المتعافين - 1

قلنسوة: الإصابات - 6، عدد المتعافين – 1

عين ماهل: الإصابات - 6، عدد المتعافين - 2

بئر المكسور: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 0

عرعرة النقب: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 0

عرابة: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 1

عسفيا: الإصابات - 4، عدد المتعافين – 2

كفر كنا: الإصابات - 8، عدد المتعافين - 2 (وفق ما أعلن مجلس كفر كنا المحلي)

شعب: الإصابات – 4، عدد المتعافين – 0

زيمر: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 3

كفر ياسيف: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 3

المجلس الإقليمي بسمة: الإصابات - 5، عدد المتعافين – 2

البعينة نجيدات: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

كابول: الإصابات - 4، عدد المتعافين - 0

جولس: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

حرفيش: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

بسمة طبعون: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 2

عرعرة: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 2

الجديدة – المكر: الإصابات - 2، عدد المتعافين – 0

أبو سنان: الإصابات - 4، عدد المتعافين – 0

عيلوط: الإصابات – 3، عدد المتعافين – 1

اللقية: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 0

طوبا الزنغرية: الإصابات - 1، عدد المتعافين – 0

يانوح جث: الإصابات – 1، عدد المتعافين – 0

أبو غوش: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

حورة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

الرامة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1

أبو ربيعة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

كسرى – سميع: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

مسعودين العزازمة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

تل السبع: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1

كفر مندا: الإصابات - 1، عدد المتعافين – 0

يركا: الإصابات - 1، عدد المتعافين – 0

المدن المختلطة، الأرقام الواردة تشمل العرب واليهود:

القدس: الإصابات – 3061، عدد المتعافين - 671

تل أبيب ويافا: الإصابات - 491، عدد المتعافين - 280

حيفا: الإصابات - 148، عدد المتعافين - 58

نوف هجليل: الإصابات - 31، عدد المتعافين - 15

اللد: الإصابات - 84، عدد المتعافين - 40

الرملة: الإصابات - 57، عدد المتعافين - 26

عكا: الإصابات - 22، عدد المتعافين - 6

معلوت – ترشيحا: الإصابات - 13، عدد المتعافين - 9

الجولان المحتل:

بقعاثا: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 2

مجدل شمس: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1