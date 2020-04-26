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النقب: مصرع شخصين وإصابة آخرين بحادث طرق

تاريخ النشر: 26/04/2020 - 21:17

النقب: مصرع شخصين وإصابة آخرين بحادث طرق
عرب ٤٨

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، في حادق طرق مروع، وقع مساء اليوم، الأحد، بين شاحنة ومركبة خاصة على شارق رقم 40، غربي مدينة بئر السبع في منطقة النقب.

وذكرت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، في بيان صدر عنها، أن طواقمها تلقت بلاغا عن "حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة على مفرق ‘غورال‘ في النقب. الطواقم عملت على تخليص جثتين من السيارة الخصوصية".

وأضافت أن مسعفيها اضطروا للإعلان عن "وفاة شابين في الثلاثينات من عمرهما"، فيما قدمت الطواقم العلاج "لشابين في حالة متوسطة، أحدهما (24 عاما) يعاني من آلام في البطن والصدر، والآخر (20 عاما) يعاني من آلام في الصدر".

وذكرت الشرطة في بيان مقتضب صدر عنها أنها وصلت إلى المكان، وشرعت بالتحقيق في ملابسات الحادث.


#حادث طرق
#النقب
#بئر السبع

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