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الناصرة: اتحاد لجان أولياء أمور الطلاب يقرر عدم العودة إلى المدارس

تاريخ النشر: 29/04/2020 - 23:06

الناصرة: اتحاد لجان أولياء أمور الطلاب يقرر عدم العودة إلى المدارس
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

قرر اتحاد لجان أولياء أمور الطلاب في مدينة الناصرة، الامتناع عن الامتثال لتعليمات السلطات الإسرائيلية بعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بدءًا من يوم الأحد المقبل، وذلك في ظل المخاوف من فقدان السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وانتقد الاتحاد في بيان صدر عنه مساء الأربعاء، "قرار وزارة التعليم الذي ينص على العودة التدريجية للمدارس، بدون الأخذ بعين الاعتبار حساسية الوضع في المجتمع العربي.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن "ازدياد حالات الإصابة بوباء كورونا في المجتمع العربي يأتي بتأخير يقدر بنحو أسبوعين عن المجتمع اليهودي".

ولفت البيان إلى "عدم جهوزية المدارس لاستيعاب الطلاب"، وشدد على "استحالة تنفيذ شروط وزارة التعليم لعودة الطلاب للمدارس".

وأوضح البيان أن اللجنة قررت "تعليق الدراسة في المدارس وطالبت الوزارة بمواصلة التعليم عن بعد حتى إشعار آخر"

وأكد "عدم عودة الطلاب إلى المدارس الحكومية والأهلية والتعليم الخاص حتى نضمن سلامة وصحة أولادنا". وأضاف الاتحاد أن "طلابنا ليسوا فئران تجارب وليسوا أحجار شطرنج في لعبة اقتصادية وهم أغلى ما نملك وعودتهم للمدارس تشكل خطرا عليهم وعلى عائلاتهم وعلى معلميهم".

واعتبر الاتحاد أن تنفيذ التعليمات الحكومية في هذا الشأن "قد يتسبب بإعادة زيادة انتشار وباء كورونا حيث ازدادت أعداد المصابين أضعاف ما كانت عليه منذ تعطيل الدراسة".

وطالب البيان "وزارة التعليم بمواصلة التعليم عن بعد مع تصحيح الأخطاء، ومراقبة عملية التعليم عن بعد والتواصل مع الطلاب الذين لم يستطيعوا التعلم والتواصل عن بعد، وتزويد الطلاب المحتاجين لحواسيب تساعدهم على استمرار تعليهم".

وطالب الاتحاد من الوزارة "التواصل مع لجان أولياء أمور الطلاب واللجنة العربية للطوارئ من أجل اتخاذ قرارات مشتركة بعودة الطلاب للمدارس آخذين بالاعتبار خصوصية المجتمع العربي وجهوزية المدارس والطلاب".


#الناصرة
#أولياء أمور الطلاب
#لجان محلية
#وزارة التعليم
#فيروس كورونا
#عودة المدارس

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