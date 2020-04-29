نتنياهو بحث مع وزرائه سرًا صفقة تبادل أسرى مع حماس

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اجتماعا للجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين، الأسبوع الماضي، لمناقشة آخر تطورات "الاتصالات" مع حركة حماس، بشأن صفقة تبادل أسرى، وفق ما كشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء.

وذكرت القناة 13 أن الاجتماع تم عبر خط آمن، خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة أعضاء اللجنة التي تضم وزير الداخلية، أرييه درعي، ووزير الأمن، نفتالي بينيت، ووزير المالية، موشيه كاحلون.

وكانت الرقابة العسكرية قد منعت وسائل الإعلام الإسرائيلية من النشر في هذا الشأن.

وأشارت القناة إلى أن الاجتماع يعتبر الأول الذي تعقده اللجنة لبحث الاتصالات مع حركة حماس حول إجراء صفقة تبادل أسرى، في أعقاب المبادرة التي أطلقها رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، بداية الشهر الجاري.

كما لفتت القناة إلى أن المنسق الإسرائيلي لشؤون الأسرى والمفقودين، يارون بلوم، تواصل قبل نحو أسبوع، مع عائلة الجندي هدار غولدين، المحتجز لدى حركة حماس في قطاع غزة، لإطلاعهم على آخر التطورات في الاتصالات غير المباشرة مع حماس، بهذا الخصوص.

ونقل المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، طال ليف رام، مساء اليوم، عن عائلة غولدين قولها: "هناك فرصة لاستعادة ابننا والجندي شاؤول أورون، بالإضافة إلى أفراهام مانغيستو وهشام السيد (المحتجزين لدى حركة "حماس")"، واعتبرت العائلة أن إهدار الفرصة يعد "تهربا من المسؤولية الوطنية".

وكان مسؤولون إسرائيليون قد كشفوا أن "تقدما معينا" طرأ في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، بحسب ما نقل عنهم المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، طال ليف رام، يوم الجمعة الماضي.

ورغم هذا التقدم إلا أن "الفجوة لا زالت كبيرة" بين الاحتلال وبين حركة حماس. وبحسب الصحيفة، تتواصل مباحثات المستويين السياسي والعسكري لبلورة خطّة لصفقة تبادل، بالإضافة إلى تقديم "حزمة مساعدات إنسانيّة واسعة" للقطاع في محاولة للدفع بالصفقة قدما.

ورغم هذه المباحثات، إلا أن الاحتلال وحماس لم يقدّما مبادرتهما بعد، ويعتقد أن التطور طرأ في هذه النقطة تحديدًا وسط أنباء عن مبادرة مصريّة لإتمام صفقة التبادل، عبّرت عنها القاهرة ببادرة الإفراج عن 4 معتقلين لحركة حماس. وبحسب "معاريف"، فإنّ الاحتلال يسعى إلى "صفقة شاملة" بينما تريد حركة حماس صفقة جزئيّة فقط.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن تشكيل حكومة واسعة في إسرائيل من تيارات سياسية مختلفة من شأنه أن يساهم في صفقة تبادل أسرى، وأن التقديرات في إسرائيل هي أن "نافذة الفرص" التي فتحت "لن تطول أكثر من أسابيع".

ونقلت المراسلة السياسية للفناة، دانا فايس، عن مسؤولين إسرائيليين أن أية صفقة تبادل أسرى من المفترض أن تكون فورية بعد بلورتها وعلى مرحلة واحدة، بينما تنقل أن حماس تفضل أن تكون الصفقة على مرحلتين.

وكشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن كتائب القسام لديها 4 أسرى من جنود الاحتلال ومستعدة لمفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل أسرى، لافتا إلى تلقي حركته اتصالات من وسطاء حول مبادرتها.