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رهط: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 02/05/2020 - 18:51

رهط: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار
للتوضيح (من الأرشيف)
عرب ٤٨

أصيب شخصان من جراء تعرضهما لإطلاق نار، مساء اليوم السبت، في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان صدر عنها إن مصابين نقلا إلى المستشفى بعد تعرضهما لإطلاق نار استهدف شاحنة في الحي رقم 15 بمدينة رهط.

في المقابل، مصادر محلية بأن إطلاق نار وقع في شارع السلام قرب مسجد التقوى، وأسفر عن إصابة شخصين بجراح متفاوتة.

ولم تتضح الحالية الصحية للمصابين.


#مدينة رهط
#النقب
#إطلاق نار

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