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القدس: مظاهرة للسلطات المحلية العربية تطالب بميزانيات لمواجهة كورونا

تاريخ النشر: 04/05/2020 - 11:23

القدس: مظاهرة للسلطات المحلية العربية تطالب بميزانيات لمواجهة كورونا
مظاهرة السلطات المحلية بالقدس، اليوم
عرب ٤٨

نظمت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بمشاركة نواب القائمة المشتركة، صباح اليوم الإثنين، مظاهرة احتجاجية تزامنا مع جلسة لجنة المالية البرلمانية، وذلك أمام مكاتب وزارة المالية في القدس، طالبوا فيها الحكومة الإسرائيلية تحويل ميزانيات لمواجهة جائحة كورونا.

وأعلنت السلطات المحلية العربية الإضراب العام المفتوح، بدءًا من يوم غد الثلاثاء، احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة الإسرائيلية مع مطالب اللجنة القطرية لتعويض السلطات المحلية العربية جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها، مؤخّرًا.

وجاءت قرار الإضراب، في اجتماع استثنائي عقده المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، بمشاركة واسعة من رؤساء السلطات المحلية العربية من مختلف المناطق، يوم السبت الماضي.

وأكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أنّ هذه الإجراءات "تأتي كبداية لسلسلة إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية، في أعقاب عدم تجاوب الحكومة حتى الآن مع مطالب اللجنة القطرية، لتعويض السلطات المحلية العربية جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها مُؤخرًا، خلال مواجهة أزمة تَفَشّي فيروس الكورونا في المجتمع العربي في البلاد".

وتتمحور مطالب اللجنة القطرية، في هذا الشأن العَيْني، بتعويض حكومي فوري للسلطات المحلية العربية، عن خسائرها في ضريبة المسقفات (الأرنونا)، من خلال تحويل هبات حكومية فورية لهذه السلطات، تقدّر قيمتها بنحو 70 مليون شيكل شهريا، حتى تتمكن من مواصلة مواجهة ومحاصرة انتشار كورونا في المجتمع العربي، في إطار إمكاناتها المحدودة والمحدَّدة أصلًا.


#كورونا
#سلطات محلية
#فيروس كورونا
#اللجنة القطرية
#مستجدات كورونا

القدس: مظاهرة للسلطات المحلية العربية تطالب بميزانيات لمواجهة كورونا

القدس: مظاهرة للسلطات المحلية العربية تطالب بميزانيات لمواجهة كورونا

القدس: مظاهرة للسلطات المحلية العربية تطالب بميزانيات لمواجهة كورونا

القدس: مظاهرة للسلطات المحلية العربية تطالب بميزانيات لمواجهة كورونا

القدس: مظاهرة للسلطات المحلية العربية تطالب بميزانيات لمواجهة كورونا

القدس: مظاهرة للسلطات المحلية العربية تطالب بميزانيات لمواجهة كورونا

القدس: مظاهرة للسلطات المحلية العربية تطالب بميزانيات لمواجهة كورونا

القدس: مظاهرة للسلطات المحلية العربية تطالب بميزانيات لمواجهة كورونا

القدس: مظاهرة للسلطات المحلية العربية تطالب بميزانيات لمواجهة كورونا

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