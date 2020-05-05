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مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في أم الفحم

تاريخ النشر: 05/05/2020 - 18:03

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في أم الفحم
من مكان الجريمة (عرب ٤٨)
عرب ٤٨

قتل شاب (38 عامًا)، مساء اليوم، الثلاثاء، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في حي الجبارين بأم الفحم.

وبحسب مصادر طبيّة، وصفت جراح الشاب ببالغة الخطورة بداية، توفي على إثرها لاحقا.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، قتل الشاب محمّد مصباح (24 عامًا) بعد تعرّضه لجريمة إطلاق نار في أم الفحم.

ووقعت الجريمة في حيّ عين خالد بالمدينة، حيث توافدت الطواقم الطبيّة لتقديم العلاج اللازم، لكنها فشلت في إنقاذ حياته، بعدما حولّته لمشفى "هعيمق" في العفولة.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، فإن الشاب تعرّض لإطلاق نار أثناء تواجده في سيارته.

وأصدرت بلدية أم الفحم بيانا، حينها، قالت فيه إنه "في ظل عملنا الدؤوب خلال الأيام الأخيرة لمحاربة وإيقاف تمدد وعدوى فيروس كورونا، وتجنيد الجميع للوقوف في وجه هذا المرض المعدي، أطل علينا ثانية، من بعد غياب، مساءَ الخميس فيروس من نوع آخر، أبشع وأشنع وأشدّ بكثير من فيروس كورونا، إنه فيروس الفتك والقتل والعنف".

وأضافت: "إننا يا أهلنا نستطيع أن نقهر وأن نقضي على فيروس كورونا بوقفتنا معا وبوحدة خطواتنا ولا نعطي لهذا الفيروس المعدي أن ينتقل بيننا، وهكذا هو الأمر مع فيروس العنف والقتل وإطلاق الرصاص، علينا أن نكون واعين لخطورة هذا الفيروس الذي يقضي علينا واحدا واحدا، فنربي أبناءنا على نبذ العنف وحب الآخرين والتسامح ونشر الخير والمحبة بين الناس".

وشددت البلدية على أنه "ندعو في هذا المقام أهل الخير ولجان الإصلاح أن يأخذوا دورهم ويعملوا على رأب الصدع وإصلاح ذات البين وتحكيم لغة العقل والحوار، وفي ذات الوقت أن تأخذ الشرطة أيضا دورها وتوقف هذا النزيف من الدماء، ومسلسل دوامة العنف، والضرب بيد من حديد على المعتدين والقتلة والمجرمين".


#أم الفحم
#إطلاق نار
#عنف

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