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مصرع الشاب سعيد زهر في انقلاب دباب قرب الناصرة

تاريخ النشر: 06/05/2020 - 20:49

مصرع الشاب سعيد زهر في انقلاب دباب قرب الناصرة
الشاب سعيد زهر، ضحية الحادث
عرب ٤٨

لقي الشاب سعيد زهر، والذي يبلغ من العمر 21 عاما، مصرعه مساء اليوم، الأربعاء، في انقلاب دباب (تراكتورون) قرب مدينة الناصرة.

وجاء في التفاصيل أن الحادث وقع في منطقة مفتوحة قرب "ألون هجليل"، القريبة من الناصرة.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للشاب المُصاب، ونقله للمشفى لاستكمال تلقي العلاج، غير أن محاولة الإبقاء على حياته باءت بالشل، لتُعلن وفاته.

وذكر ناطق بلسان الطاقم الطبي، قبيل مصرع الشاب، أنّ "حالة الشاب المصاب حرجة وأجرت له الطواقم الطبيّة التابعة للمؤسسة عمليات إنعاش في محاولة لإنقاذ حياته، وتمّ نقله إلى مستشفى رمبام الحكومي في حيفا للعلاج".

من مكان الحادث

وقالت الشرطة في بيان مُقتضب، إنها "باشرت التحقيق في ملابسات الحادث".

وبلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد 83 شخصا بينهم 31 مواطنا عربيا منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم، فيما بلغ عدد الضحايا في الفترة الموازية من السنة الماضية 107 ضحايا.

وشهدت البلاد على مدار الأسبوعين الأخيرين، مصرع 7 مواطنين عرب متأثرين بجروحهم في حوادث طرق.

ومما يذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما تبين من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.


#صفورية
#الناصرة
#حادث طرق
#دباب

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