ريفلين يتسلم طلبا موقعا من 72 عضو كنيست بتكليف نتنياهو

تسلم الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، عصر اليوم الخميس، طلبا شمل توقيع 72 عضو كنيست بنقل التكليف بتشكيل حكومة إسرائيلية إلى زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، وذلك قبل ساعات على انتهاء مدة الـ21 يوما التي كان قد منحها للكنيست للتوافق على أحد أعضائه لتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة.

ولم تشمل التوقيعات أعضاء الكنيست عن كتلة اتحاد أحزاب اليمين المتطرف ("يمينا")، إذ لم يتضح بعد انضمامهم للحكومة الإسرائيلي الـ35 والخامسة لنتنياهو، علما بأن الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة وأدائهما القسم الدستوري، سيكون يون الأربعاء 13 أيار/ مايو الجاري.

ومن المتوقع أنه في أعقاب ذلك سيكلف ريفلين، نتنياهو بتشكيل الحكومة في وقت لاحق من اليوم.

وأنهت الهيئة العامة للكنيست ظهر اليوم، الخميس، المصادقة على جميع القوانين المتعلقة بالاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و"كاحول لافان"، بعد صادقت أيضا على تعديل قانون تمويل الأحزاب، بأغلبية 71 مؤيدا ومعارضة 37 عضو كنيست. واتفق رئيسا الحزبين، نتنياهو وغانتس، على تعديل قانون التناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يسمح بتمديد ولاية الحكومة لأربع سنوات ونصف السنة.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، على تعديلات على "قانون أساس: الحكومة"، ليتيح تشكيل حكومة يتناوب نتنياهو، على رئاستها، مع بيني غانتس. وقال المكتب الإعلامي للكنيست، في بيان صدر عنه، إن "الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع القانون الأساس: الحكومة - التناوب، بأغلبية 72 مؤيدًا مقابل 36 معارضًا".

ويعكس التصويت الكبير لصالح القانون والتوقيعات التي جمعت لتكليف نتنياهو، حجم الحكومة الجديدة، حيث من المتوقع أن تضم كتلة الائتلاف 72 عضو كنيست متمثلة بحزبي الليكود (36) و"كاحول لافان" (17) إضافة إلى حزبي "شاس" (9) و"يهدوت هتوراة" (7) وحزب العمل (2 - باستثناء عضو الكنيست ميراف ميخائيلي) وعضو الكنيست أورلي ليفي أبيكاسيس (عن غيشر).

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ردّت، مساء أمس الأربعاء، التماسات قدمتها المعارضة ضد تشكيل نتنياهو للحكومة، على خلفية اتهامه بقضايا فساد، والتماسات مقدمة لإلغاء الاتفاق الائتلافي، لتعطي بذلك الضوء الأخضر لحكومة نتنياهو الخامسة.