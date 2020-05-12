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حاجز قلنديا: إصابة فلسطيني بادعاء تنفيذ عملية طعن

تاريخ النشر: 12/05/2020 - 13:58

حاجز قلنديا: إصابة فلسطيني بادعاء تنفيذ عملية طعن
حاجز قلنديا اليوم
عرب ٤٨

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني في حاحز قلنديا، بين القدس ورام الله، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن. وقال مسعفون إسرائيليون إن الشاب أصيب في قدمه، لكن تقارير أخرى وصفت حالته بأنها خطيرة، وأنه لا توجد إصابات أخرى في المكان.

وقالت الشرطة في بيان، إن "منفذ الطعن وصل إلى المعبر حاملا أداة حادة بيده، واقترب من رجل أمن يعمل في معبر قلنديا وحاول طعنه. وعندما لاحظ الحارس وجوده من مسافة قريبة نجح بإطلاق نار نحوه وتحييده".

ونقلت وكالة "وفا" عن شهود عيان قولهم إن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز، أطلقت الرصاص باتجاه الشاب، الذي لم تعرف هويته وطبيعة إصابته بعد، قبل أن تعتقله.

وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز أمام حركة المركبات والمشاة بكلا الاتجاهين.

وأظهرت مقاطع فيديو الشاب وهو ملقى على الأرض، محاطا بعدد من جنود الاحتلال المدججين بأسلحتهم.


#حاجز قلنديا
#جنود الاحتلال الإسرائيلي
#طعن

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