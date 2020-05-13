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مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في حورة

تاريخ النشر: 13/05/2020 - 22:58

مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في حورة
من المكان
عرب ٤٨

قتل الشاب نور شحدة أبو القيعان (20 عاما) متأثرًا بجروحه الحرجة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقت مساء اليوم، الأربعاء، في بلدة حورة في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

ولفتت المصادر الطبية إلى أنها تلقت بلاغا في تمام الساعة 22:32 عن إصابة شاب في الحي رقم 9 في بلدة حورة بجروح حرجة من جراء تعرضه لإطلاق نار. ليتم الإعلان لاحقًا عن وفاة المصاب متأثرًا بجراحه.

وذكرت مصادر محلية أن إطلاق النار وقع إثر شجار نشب بين عائلتين متخاصمتين في بلدة حورة، علما بأن القرية شهدت منذ بداية العام الجاري جريمة قتل الشاب ساهر أبو القيعان، وتم تقديم لائحة اتهام بحق شاب للاشتباه بضلوعه في الجريمة.

وفي بيان صدر عنها، قال الشرطة إن قواتها "وصلت إلى المكان وشرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث".

24 ضحية في جرائم القتل بالمجتمع العربي

هذا، وشهدت الأيام الأخيرة أحداث عنف في كل من تل السبع وجديدة المكر وطرعان ودالية الكرمل، أسفرت عن ثلاثة قتلى وإصابات عدة، لتضاف إلى سلسلة من الجرائم في المجتمع العربي في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها.

وقتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 24 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم محمود مؤيد عدوي (29 عاما) من قرية طرعان. وتظهر المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 5 نساء.

وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة بالبلاد.


#حورة
#النقب
#جريمة قتل

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