3 وفيات و23 إصابة جديدة بكورونا وانخفاض عدد المرضى إلى 4052

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 وفيات و23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما تماثل 100 مريض للشفاء، لينخفض بذلك عدد المرضى ويستقر عند 4052 مصابا.

وأوضحت الوزارة في بيانها المسائي حول مُستجدات فيروس "كوفيد 19" أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16548 مصابا، يماثل من بينهم 12232 مرضًا للشفاء.

ويستدل من المعطيات أن الحالات المتوسطة انخفضت إلى 48 حالة، فيما وصل عدد الإصابات الخطيرة إلى 61 حالة، من بينهم 52 حالة موصولة إلى جهاز التنفس الاصطناعي.

وأظهرت المعطيات الرسمية انخفاض عدد الحالات التي تحتاج إلى جهاز تنفس اصطناعي بنسبة 5.5%، فيما ارتفعت حالات الشفاء بنسبة 0.8%، في حين ارتفعت نسبة الوفيات من جراء الفيروس بنسبة 1.1%.

كما بيّنت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت للكشف عن الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية وصل إلى 7182 فحصًا. وذكرت أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج بالمستشفيات بلغ 190 حالة، فيما يتلقى 3862 مريضًا العلاج في المنزل أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

في ظل الإجراءات الواسعة لخروج المرافق الاقتصادية الإسرائيلية من حالة الإغلاق، تجري استعدادات في مطار بن غوريون في اللد لاستئناف الرحلات الجوية المغادرة والقادمة. وتخطط السلطات الإسرائيلية إلى استئناف الرحلات الجوية في بداية حزيران/يونيو المقبل، والسماح بسفر سواح ورجال أعمال إلى عدد من الدول التي توصف بأنها "خضراء"، والتي يوجد فيها مستوى متدن لانتشار كورونا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن الغايات السياحية التي ستُفتح أمام المسافرين من البلاد هي مونتينغرو، بابوس، برلين، جورجيا وسلوفانيا. وستجري في المرحلة الأولى تجربة إلى إحدى هذه الوجهات، وبحيث يلتزم المسافرون بقيود كورونا، مثل وضع كمامات والحفاظ على الإبعاد الاجتماعي وما إلى ذلك. وسيتم اختيار الوجهات وفقا لحجم انتشار الفيروس قبل أسبوع في الدولة التي سيتوجه إليها المسافرون.

وسيلزم المسافرون من البلاد الوصول إلى المطار قبل اربع ساعات من إقلاع الطائرة، حيث سيخضعونن لفحص كورونا. وسيتم إعفاء القادمين إلى البلاد من الدخول إلى حجر صحي لمدة 14 يوما، وسيطالبون بتعبئة نموذج صحي والالتزام بمعرفتهم للتعليمات حول كورونا في البلاد. كما سيطالبون بإجراء فحوص طبية مسبقة.