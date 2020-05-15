  2. الأخبار
  3. اخبار عاجلة

ملك الأردن لإسرائيل: الضم سيؤدي إلى "صدام كبير"

تاريخ النشر: 15/05/2020 - 14:58

ملك الأردن لإسرائيل: الضم سيؤدي إلى "صدام كبير"
عرب ٤٨

حذّر الملك الأردني، عبد الله الثاني، من أنّ ضمّ إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية سيؤدي إلى "صِدام كبير" مع الأردن.

كما حذّر خلال مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانيّة، اليوم، الجمعة، من أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينيّة إلى "مزيدٍ من الفوضى والتطرف في المنطقة".

ورفض التصريح إن كان الأردن سيعلّق العمل بمعاهدة وادي العربة، واكتفى بالقول "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جوًا للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات. ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط".

وتساءل "هل التوقيت مناسب فعلًا لمناقشة ما إذا أردنا حلّ الدولة الواحدة أو حل الدولتين لفلسطين وإسرائيل، ونحن في خضمّ المعركة ضد جائحة كورونا؟ أم هل ينبغي علينا أن نناقش كيف بإمكاننا مكافحة هذا الوباء؟ حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما".

وأردف أنّ "القادة الذين يدعون لحل الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته، ماذا سيحصل إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية؟ سنشهد مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة. وإذا ما ضمّت إسرائيل بالفعل أجزاءً من الضفة الغربية في تموز، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية".

وكشف الملك عبد الله أن الجامعة العربية ناقشت "حلّ الدولة الواحدة"، وأن قادةً عربا، من بينهم، العاهل السعودي رفضوها.

وفي آذار/مارس الماضي، حذّر رئيس الحكومة الأردني، عمر الرزاز، من أن العلاقات الأردنية – الإسرائيلية في أدنى مستوى لها، منذ توقيع اتفاقية وادي عربة.


#الأردن
#الضم
#فيروس كورونا
#إسرائيل
#الملك عبد الله
#نتنياهو
#العلاقات الأردنية الإسرائيلية
#وادي عربة

حوارات

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصاب في جريمة إطلاق نار بطمرة
مصاب في جريمة إطلاق نار بطمرة

2020-05-04

الأردن: مسابقة فنية بوسائل التواصل الاجتماعي للتشجيع على البقاء بالمنازل
الأردن: مسابقة فنية بوسائل التواصل الاجتماعي للتشجيع على البقاء بالمنازل

2020-05-04

الأردن: مقتل أربعة أطفال ووالدتهم بانفجار "قنبلة قديمة"
الأردن: مقتل أربعة أطفال ووالدتهم بانفجار "قنبلة قديمة"

2020-04-20

الأكثر قراءة

عرعرة: تشييع الشاب مصطفى يونس بعد مظاهرة حاشدة

عرعرة: تشييع الشاب مصطفى يونس بعد مظاهرة حاشدة

2020-05-14
عامل اجتماعي في

عامل اجتماعي في "تل هشومير": لم يتحرك أحد لأن الضحية عربي

2020-05-14
نتنياهو يحاول شراء صمت الفلسطينيين على الضم بالمال

نتنياهو يحاول شراء صمت الفلسطينيين على الضم بالمال

2020-05-14
تململ في الليكود يرجئ تنصيب الحكومة الإسرائيلية إلى الأحد

تململ في الليكود يرجئ تنصيب الحكومة الإسرائيلية إلى الأحد

2020-05-14
بيرتس ينشق عن

بيرتس ينشق عن "يمينا" لينضم لحكومة نتنياهو

2020-05-14